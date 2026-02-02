Marcelo reuniu-se a sós com o Papa Leão XIV durante 25 minutos

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi recebido pelo Papa Leão XIV, esta segunda-feira, 2 de fevereiro, na Cidade do Vaticano, com quem esteve reunido a sós durante 25 minutos, segundo a Presidência da República.A audiênca decorreu na biblioteca privada do Papa no Palácio Apostólico. Depois do encontro a sós com Marcelo Rebelo de Sousa, houve um momento alargado à comitiva do chefe de Estado português, com a habitual troca de presentes.Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu ao Papa Leão XIV uma pintura miniatura portuguesa do século XVII que representa Santo Agostinho, com moldura em talha dourada do século XVIII, um registo religioso da autoria de Branca Franco e o livro "Dez anos por Portugal", uma edição da Presidência da República que reúne fotografias dos seus dois mandatos.Após a audiência papal, o Presidente da República foi recebido pelo cardeal secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, durante cerca de 45 minutos.A comunicação social não pôde entrar no palácio, apenas registar a chegada do chefe de Estado ao Pátio de São Dâmaso, pelas 11:25 locais (10:25 em Lisboa), perante um destacamento honorífico da Guarda Suíça Pontifícia, e a saída, cerca das 13:15 locais.Antes, o Presidente da República visitou o túmulo do Papa Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, onde depositou um 'bouquet' de sete rosas brancas, e juntou-se à missa que decorria na Capela Paulina deste templo mariano, uma das quatro basílicas papais de Roma.