Marcelo recupera bem mas adia visita a Espanha

Está em curso uma recuperação acelerada do Presidente da República, Marcelo\u0010Rebelo de Sousa, que deverá ter alta esta quarta-feira (3 de dezembro) do Hospital de São João, no Porto, pouco mais de 24 horas depois de ser operado à hérnia encarcerada que provocou o seu internamento na segunda-feira. Mas, ainda assim, tal não permitiu ao chefe de Estado manter a visita a Espanha, que deveria realizar-se de 11 a 13 de dezembro. A confirmação do adiamento, “por motivos de saúde”, chegou através de uma nota da embaixada de Portugal em Madrid, referindo ainda que “nessa conformidade, foi igualmente adiada a receção em honra dos Reis de Espanha”.Após a ida a Espanha, Marcelo Rebelo de Sousa tinha também agendada uma visita ao Vaticano, a 14 e 15 de dezembro, incluindo uma audiência com o papa Leão XIV, sendo que até ao momento não havia indicação sobre um possível adiamento.Seja como for, o Presidente da República ainda tem a hipótese de, enquanto tal, regressar aos destinos que visitou no arranque do primeiro e do segundo mandato, pois só deixa de estar em funções a 9 de março de 2026, aquando da posse de quem lhe vier a suceder.Já depois da primeira volta das eleições presidenciais, a 18 de janeiro, que todas as sondagens indicam não vir a ser decisiva, Marcelo Rebelo de Sousa tem prevista uma ida ao Parlamento Europeu, juntamente com o rei de Espanha, para assinalar os 40 anos de adesão dos países ibéricos às Comunidades Europeias.Para já, o tempo é de recuperação pós-operatória, mas também de trabalho a partir do hospital, sendo que na manhã de ontem Marcelo promulgou um diploma do Governo e emitiu uma nota de condolências pela morte da jornalista Constança Cunha e Sá. Certo é que voltou a ser afastado o cenário de problemas de saúde ditarem a substituição do chefe de Estado. “Os portugueses podem ficar descansados. Não terão o presidente da Assembleia da República como Presidente”, gracejou José Pedro Aguiar-Branco, ao início da tarde desta terça-feira, 2 de dezembro, após visitar Marcelo Rebelo de Sousa. Acompanhado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, que à chegada à unidade hospitalar portuense referiu que iria levar “um abraço do povo português” – mais tarde, elogiara a “competência e espírito de serviço e missão” do Serviço Nacional de Saúde –, Aguiar-Branco disse ter encontrado “o Presidente da República que todos conhecemos, já com a dinâmica daquilo que será o trabalho das próximas semanas”.A presidente do conselho de administração do Hospital de São João indicou que o “risco baixo” de infeção leva a que a alta deva ocorrer na manhã desta quarta-feira. E garantiu que o Presidente da República foi “extremamente cooperante e tem respeitado de forma rigorosa” as indicações médicas..Marcelo "acordado e bem disposto" após cirurgia que "correu bem"