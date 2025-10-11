Marcelo diz que há razões adicionais para se ir votar nestas eleições. Mensagem do presidente às 19h00

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu este sábado, 11 de outubro, que há "motivos adicionais" para se ir votar nas autárquicas de domingo. No entanto, o presidente da República, relegou para a mensagem de apelo ao voto que vai dirigir aos portugueses a nomeação desses motivos.“É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia, acerca da mensagem de apelo ao voto que fará às 19h00 deste sábado.“Normalmente [os portugueses] vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais”, reforçou.. Partido mais votado, líderes em risco e casos de justiça entre as oito dúvidas da noite das autárquicas