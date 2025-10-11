Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa
Presidente da República, Marcelo Rebelo de SousaJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Política

Marcelo diz que há razões adicionais para se ir votar nestas eleições. Mensagem do presidente às 19h00

Ainda na Estónia, o Presidente da República não quis revelar os detalhes da sua mensagem de apelo ao voto na eleições autáquicas.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu este sábado, 11 de outubro, que há "motivos adicionais" para se ir votar nas autárquicas de domingo. No entanto, o presidente da República, relegou para a mensagem de apelo ao voto que vai dirigir aos portugueses a nomeação desses motivos.

“É melhor esperar por ouvir, mas é, naturalmente, como todo o apelo ao voto, o tentar explicar por que é que nesta eleição há um ou dois motivos adicionais para as pessoas irem votar”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas em Tallin, no final de uma deslocação à Estónia, acerca da mensagem de apelo ao voto que fará às 19h00 deste sábado.

“Normalmente [os portugueses] vão votar muito nas eleições locais, mas desta vez acho que há razões para votarem mais”, reforçou.

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa
Partido mais votado, líderes em risco e casos de justiça entre as oito dúvidas da noite das autárquicas
Marcelo Rebelo de Sousa
Eleições autárquicas de 2025
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt