Marcelo atribui ao emir de Sharjah a mais alta honra cultural. É a primeira personalidade árabe a recebê-la

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira (29) o sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, emir de Sharjah, com o Grande-Colar da Ordem de Camões. O momento assinala a primeira vez que a mais alta distinção cultural do Estado português é entregue a uma personalidade do mundo árabe.A distinção, que premeia contributos excecionais para a literatura e o diálogo entre culturas, foi fundamentada pelo papel "iluminado e distinto" do emir na aproximação entre povos. O Presidente destacou, em particular, a profunda investigação histórica de Bin Mohammed Al Qasimi sobre as relações luso-árabes, que tem servido para fortalecer o conhecimento científico entre as duas regiões.Autor de uma vasta obra com quase 200 títulos, o emir mantém uma ligação estreita com Portugal, nomeadamente através de uma colaboração académica de longa data com a Universidade de Coimbra.Meio século de relações diplomáticasEste evento coincide com as celebrações do 50.º aniversário do estabelecimento de laços diplomáticos entre Portugal e os Emirados Árabes Unidos. O reforço desta parceria terá um novo capítulo já em fevereiro, altura em que Portugal será o "Convidado de Honra" nos Sharjah Heritage Days.No seu discurso de aceitação, o governante de Sharjah sublinhou a importância do conhecimento: "A cultura é uma necessidade humana e não um luxo", segundo comunicado enviado ao DN.Bin Mohammed Al Qasimi reforçou ainda que esta honra espelha o compromisso de usar a história e a língua como ferramentas de respeito mútuo e de construção de parcerias internacionais sólidas, em detrimento do conflito.