Manuel João Vieira convida todos os candidatos a festejar passagem de ano em palco

O candidato presidencial e músico Manuel João Vieira convidou todos os outros dez adversários nas eleições de 18 de janeiro a subirem com ele ao palco do Titanic Sur Mer (Lisboa) na noite de 31 de dezembro para festejar a entrada no ano de 2026."Vieira dedicará a partir das 00h01 uma música a cada um dos candidatos, incluindo ele próprio. A expectativa está em crescendo para saber-se quem será honrado com temas históricos do cancioneiro Ena Pá 2000/Irmãos Catita como 'Drogado', 'Marilú', 'Tamagoxi', 'Paneleiro', 'Masturbação', 'Vida de Cão', 'Hon-Hin-Hom' ou 'Um Gajo Muita Fixe'. Surpresas absolutas!", pode ler-se num comunicado enviado pela candidatura às redações."Todos os candidatos ficam com o nome na porta e têm direito a uma garrafa do mais reputado espumante", assegura a nota.Manuel João Vieira vai atuar no "comício-Réveillon-concerto" dos Ena Pá 2000 e dos Irmãos Catita no bar Titanic Sur Mer, no Cais do Sodré, em Lisboa..Admitidas 11 das 14 candidaturas às presidenciais, incluindo a de Manuel João Vieira.Manuel João Vieira entrega assinaturas no Tribunal Constitucional para formalizar candidatura presidencial.Manuel João Vieira: “Sou mais português que Portugal. Vou proibir as doenças e impor estacionamento gratuíto"