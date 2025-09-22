Manuel João Vieira: “Vou tentar dobrar o Cabo Bojador e só desisto se for eleito Presidente. Viva Portugal!”

“Vou avançar de novo e tentar dobrar o Cabo Bojador da política, apesar dos monstros gigantescos que se preparam para ocupar o lugar”, afirma João Manuel Vieira ao DN. Declarações exclusivas de quem “não está assustado”. Armou-se com quatro discursos, considerando que o inaugural “é, de todos, o mais populista”. Slogan de campanha: Portugal é nosso. “Vieira é não só português, como o mais português, o mais português que os portugueses, o português mais português que Portugal”. Quer um Portugal com mais portugueses. “Com os verdadeiros portugueses que emigraram, e não apenas com os portugueses que não tiveram a ousadia de emigrar. Queremos repatriar todos os portugueses que as difíceis circunstâncias obrigaram a ir para o estrangeiro ao longo dos séculos. Sem eles, Portugal não é suficientemente português, não é suficientemente corajoso, aventureiro, empreendedor”. Acusa os políticos de serem “estrangeirados ou nacionalistas de imitação dos estrangeiros, dos nacionalismos estrangeiros, completamente incompatíveis com o portuguesismo português”. O fundador e vocalista das bandas Ena Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de Atum considera-se “o único que sabe prometer mais e melhor. O único em que a mudança não é só mudança e em que a tradição não é só tradição. É o único em que a mudança na tradição é mais e melhor em que a mudança na tradição é ainda melhor do que melhor, o único em que a tradição em mudança é mais e melhor que própria tradição em mudança”. Vieira é o único candidato que nunca desiste de se candidatar. Anda há 25 anos a renovar-se continuamente. Tem-se treinado como ninguém, “do amanhecer ao anoitecer”. O único candidato “verdadeiramente deep Fake, o único que não vos promete por demagogia, mas por profundo desejo, o único que não vos quer enganar, mas realizar as vossas mais profundas fantasias, o que não quer apenas um país rico, mas sim um país riquíssimo”. Para rematar: “Vieira é o Ronaldo da política. Não é o bota abaixo, mas o tiro certeiro”. .Portugal novo, bonito e com estacionamento gratuito “Chegou a hora de Portugal voltar a ser grande de novo, bonito e com estacionamento gratuito”, diz Vieira no discurso inaugural, em que apela a “portugueses e outros animais domésticos”, garantindo que a candidatura “VIEIRA 2026 – a renovada ideologia” não é apenas uma promessa — “é música de intervenção em 10 andamentos”. Quero: "1.Igualdade total de pigmentação. Todos os imigrantes serão submetidos à etno-estetização obrigatória para ficarem com a pele mais clara. No caso dos cidadãos do norte da Europa — franceses, alemães, holandeses — terão de escurecer a pele até ficarmos todos com a mesma cor. 2.Proibição absoluta de todas as doenças. Fim do Serviço Nacional de Saúde — não porque não gosto de médicos, mas porque não será necessário. Quem tossir paga multa; quem espirrar é deportado para a ilha da Madeira com aulas de ioga e silêncio obrigatório. 3.@s assassin@s, traficantes, toxicodependentes, ladras e ladrões são transformados em biodiesel para abastecer os transportes públicos. Resultado: autocarros grátis e com um cheirinho a churrasco que nos lembrará sempre de que a energia pode vir da cidadania. As prisões transformadas em servidores da IA Chat VIEIRA69. . 4.No futebol só há a Seleção Nacional que passa a ser mista e transmitida em direto 24 horas por dia na TV (Televisão Vieira). Homens, mulheres, trans e marcianos — todos podem jogar. Pode-se levar qualquer tipo de arma para dentro de campo, mas qualquer agressão é violência de género e leva à expulsão imediata. No caso de morte @ jogador passa a assassin@ e a biodiesel. Não há VAR, há consciência ambiental e justiça desportiva. 5.Encerramento do Ministério da Educação e conversão de todas as estruturas educativas em habitação social. Todos os professores passarão a trabalhar na educação do Chat VIEIRA69… 6.Os incêndios são proibidos por decreto presidencial. Os únicos que podem existir são os naturais (2%) — que serão apagados pela TAP com aviões AIRBUS 369 modificados. Os bombeiros serão uma força respeitada que ajudarão a salvar gatinhos das árvores e velhinhas presas nos elevadores. 7.O crime é proibido e o que existe é energeticamente reciclado. A polícia e o exército existem apenas como guarda presidencial. Porque eu, como Presidente, sou o único património nacional. 8.Deus Sou Eu. A palavra "fé" e "religião" serão eliminadas da língua portuguesa. A palavra mais próxima será “confiança”. Todos os padres serão deportados para a cidade do Vaticano e todos os templos serão convertidos numa rede nacional de bares noturnos chamados CATEDRAL, com o maior localizado em Fátima. 9.Fecho e venda de todas as embaixadas de Portugal no mundo. Todos os embaixadores serão chamados para trabalhar em Portugal em teletrabalho. O passaporte português dará desconto de 50% em todos os bares e festas e entrada gratuita em todos os concertos do mundo. 10.Construção da nova capital — VIEIRAPOLIS ou VPOLIS no centro geodésico do país, para 10 milhões de habitantes. Por baixo dela, a maior inteligência artificial portuguesa da história, o Chat VIEIRA69, que vai resolver todos os problemas do estado em menos de um segundo. Resultado: a função pública é extinta e substituída por um botão com a palavra “Resolver”". .“Este é o futuro”, afirma. “Com todas as poupanças na administração do estado que vos proponho é possível garantir um rendimento mínimo obrigatório de 5.000€ por mês (líquidos) para cada português sem trabalhar. Quero acabar com a miséria que dura há mais de 300 anos. Quero um país mais justo, mais limpo, mais rico, mais seguro, mais criativo, mais eficiente, mais inclusivo, mais honesto, mais igual, mais bonito e mais divertido”. Garante que só desiste se for eleito. “Viva Portugal!” Quanto ao pormenor das assinaturas, lembra que há uma maneira fácil de as obter. “Basta frequentar os mesmos restaurantes, durante um ano”, porém, “acontece que não tenho possibilidades de me deslocar com frequência a restaurantes”. Por isso, lembra, há no site do candidato um PDF que agiliza o processo.