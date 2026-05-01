Manuel Carvalho da Silva, antigo líder da CGTP
Manuel Carvalho da Silva, antigo líder da CGTPPaulo Spranger
Política

Manuel Carvalho da Silva. “Foi o 1.º de Maio de 1974 que transformou o golpe militar numa revolução em marcha”

Voz histórica do sindicalismo português, olha para este 1.º de Maio como uma data de urgência democrática e social. Considera que a atual proposta de reforma laboral do Governo está entre as maiores ofensivas contra os direitos do trabalho. Reconhece que a pressão contínua do Governo cria desgaste no movimento sindical, sujeito a uma prova difícil de resistência, mas acredita que a resposta continua a passar pela mobilização nas ruas.
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Manuel Carvalho da Silva
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