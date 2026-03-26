Luís Parreirão
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Política

Luís Parreirão: “Perturba-me esta vertigem de afirmar divergências a 48 horas do Congresso”

O socialista, que integra o atual secretariado nacional, considera que o Congresso servirá para legitimar os órgãos, iniciar a modernização do PS e afirmar uma alternativa reformista. Sobre as divergências internas, é claro: surgem tarde e “com pouca coragem”. E não tem dúvidas sobre a liderança: José Luís Carneiro “veio para ficar”.
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