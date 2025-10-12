"Dia da festa da democracia". Candidatos e dirigentes apelam ao voto. Afluência às urnas nos 21,72%

Até ao meio dia já votaram 21,72% dos eleitores inscritos, segundo revelou a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.Nas autárquicas de 2021, tinham votado até essa hora 20,94% dos eleitores. Nas de 2017 a afluência até às 12h00 tinha sido mais alta, situando-se em 22,05%.Tendo em conta os números divulgados pelo MAI, mais de dois milhões de pessoas já exerceram o seu direito de voto, ou seja, mais do que um em cada cinco eleitores já votou.Segundo a CNE as eleições estão a decorrer com normalidade.