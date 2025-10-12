Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Dia da festa da democracia". Candidatos e dirigentes apelam ao voto. Afluência às urnas nos 21,72%

Acompanhe aqui todas as informações acerca desta eleições autárquicas.
Leonardo Negrão

Afluência às urnas nos 21,72% até ao meio dia

Até ao meio dia já votaram 21,72% dos eleitores inscritos, segundo revelou a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Nas autárquicas de 2021, tinham votado até essa hora 20,94% dos eleitores. Nas de 2017 a afluência até às 12h00 tinha sido mais alta, situando-se em 22,05%.

Tendo em conta os números divulgados pelo MAI, mais de dois milhões de pessoas já exerceram o seu direito de voto, ou seja, mais do que um em cada cinco eleitores já votou.

Segundo a CNE as eleições estão a decorrer com normalidade.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que uma parte do dinheiro do PRR é "gasto através das autarquias"

Marcelo Rebelo de Sousa realçou, depois de votar em Celorico de Basto, que "as pessoas perceberam que cada terra é uma terra diferente" e que, tal como fez no sábado, lembrou que os problemas locais ganham muito relevo devido ao dinheiro que está aí para ser gasto". O presidente recordou que uma parte do dinheiro do PRR é "gasto através das autarquias", o que deverá dar empenho às pessoas para ir votar.

"São quatro anos decisivos", realçou.

Marcelo Rebelo de Sousa votou em Celorico de Basto
Marcelo Rebelo de Sousa votou em Celorico de Basto
Autárquicas 2025. Marcelo alerta que a aplicação dos fundos europeus é "razão adicional" para ir votar

O presidente da República disse não estar preocupado com a abstenção porque a comparação é com 2021, anos pós pandemia, e porque a campanha foi muito participada.

Questionado sobre as presidenciais, disse esperar uma campanha participada e que só após estas eleições autárquicas fará o apelo para as presidenciais.

Além de ir ao pão de ló do sr. António, Marcelo terá durante a tarde audiências, irá à missa às 19h00 e depois irá acompanhar os resultados da noite eleitoral.

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para votar 

O presidente da República vai votar em Celorico de Basto.

Aguiar-Branco lembra que "democracia renova-se todos os dias"

"Apelo a todos cidadãs e cidadãos que venham votar", disse José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia da Repúblicam lembrando que as autárquicas são as eleições que mais impactam as pessoas.

"A democracia é a participação de todos, renova-se todos os dias, conquista-se em cada ato eleitoral", defendeu.

Aguiar-Branco disse ter uma "uma visão optimista" relativamente à participação n ato eleitoral. "A democracia não é um dado adquirido, é exigente", disse. "Acredito que os portugueses estão participativos e sabem que depende deles o seu futuro", acrescentou.

Questionado acerca do dia de reflexão, o presidente da AR admitiu que a sua continuidade e pertinência poderá ser pensada no futuro.

"Não vale de nada passarmos o ano a criticarmos e depois não votar", diz Ventura

André Ventura tem a perceção e que está a haver afluência maior que nos últimos anos, o que, defendeu, é "muito saudável". O presidente do Chega apelou a todos, de qualquer espetro político, para votarem. "Não vale de nada passarmos o ano a criticarmos e depois não votar", disse, apelando que este é o momento para deixar o "protesto de sofá".

“Saiam e votem. A nossa única arma em democracia é o voto, a nossa única arma de escolha é o voto e, portanto, as pessoas têm que votar. Se queremos manter uma democracia viva, temos que votar e fazer escolhas, mesmo quando essas escolhas são de ruptura”, afirmou André Ventura.

Ventura considerou que foi uma "campanha dura", com grande intensidade, mas esclarecedora, referindo as várias plataformas para procura de informação e debate de ideias.

André Ventura votou no Parque das Nações, em Lisboa
André Ventura votou no Parque das Nações, em Lisboa

O líder do Chega irá durante a tarde analisar o decorrer do dia eleitoral, irá à missa às 19h15 na Igreja de São Nicolau e daí irá para a sede de campanha do Chega. Finalmente, "se acontecer", irá para a primeira câmara do Chega conquistada.

Nuno Melo confiante de que abstenção não será alta

O presidente do CDS, Nuno Melo, disse que "aparentemente a adesão tem sido grande" e que acredita que a abstenção não será muito alta.

“Tudo o que um democrata não quer é a abstenção. A participação democrática é fundamental e desse ponto de vista, até comparativamente com outras eleições aqui [pelo Porto], aparentemente a adesão tem sido grande até este momento”, partilhou.

Inês de Sousa-Real lamenta ausência de boletins de voto em braile

"Hoje é um dia de festa para a democracia", disse Inês de Sousa-Real, líder do PAN depois de votar em Telheiras, Lisboa.

"Temos de ter mais participação", defendeu a dirigente, apelando a que haja maior participação nestas autárquicas.

Sousa-Real lamentou contudo a ausência de boletins de voto em braile. Realçou não ser uma medida obrigatória, mas defendeu que seria importante ao nível da "inclusão, de verdadeira participação democrática". "Temos de ter uma sociedade onde se normalize a inclusão”, defendeu a líder do PAN, dizendo esperar que num próximo ato eleitoral os boletins também estejam em braile.

Brincando que "prognósticos só no fim do jogo", a dirigente do PAN considerou que uma vitória é que as pessoas votem. "Não fiquem em casa e venham votar", apelou.

Disse ainda que Luís Montenegro deve dialogar com todas as forças políticas.

Alexandra Leitão já votou. "É sempre um dia de festa"

"Vi muita gente a votar e isso parece-me um bom sinal", disse Alexandra Leitão, candidata à Câmara de Lisboa pela coligação Viver Lisboa, considerando que "é sempre um dia de festa votar".

Disse que a campanha foi uma longa e boa caminhada, deixando ainda uma palavra para todos os que estão a trabalhar nas eleições.

O plano de Alexandra Leitão era almoçar e casa e passar um dia calmo, com "consciência tranquila" em relação ao caminho feito.

"Senti energia nesta campanha", diz Mortágua

Marina Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, mostrou-se satisfeita pelo facto de ter estado numa fila a aguardar para poder votar numa escola de Arroios, em Lisboa.

"Senti energia nesta campanha, apesar de ter entrado nela numa altura mais final", disse referindo-se ao facto de ter estado ausente devido à participação na flotilha humanitária por Gaza e salientando a importância de todos votarem.

"O Bloco de Esquerda e todos os outros partidos fizeram campanhas mobilizadoras, nós tivemos participações diferentes, algumas coligações, outras que não são coligações, acho que em todos os sítios onde participei as pessoas estão muito empenhadas em mudar as suas terras, estão muito empenhadas em poder viver melhor nas suas terras e isso para mim é o mais importante e por isso senti essa vontade e esse entusiasmo", afirmou.

Carlos Moedas: "É o dia da democracia"

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa e candidato a novo mandato pela coligação Por Ti, Lisboa, diz que é uma alegria votar. "É o dia da democracia, o dia em que as pessoas podem escolher", disse, apelando a que as pessoas vão votar.

Moedas tinha a expetativa de ir para casa descansar, considerando que a campanha aconteceu num contexto "muito duro", antes da noite eleitoral.

Carlos Moedas a votar
Carlos Moedas a votar

Pedro Duarte apela ao voto

Depois de votar no Porto, Pedro Duarte considerou que a cidade está a crescer em número de habitantes e que é importante que isso se reflita na ida às urnas.

Realçou que as autárquicas dizem respeito à política de proximidade.

O candidato à Câmara do Porto lembrou que em 1993 se realizaram as primeiras eleições em que participou, também autárquicas, nas quais foi eleito para as junta de freguesia de Ramalde.

Rui Tavares lembra que votar não custa nada

Rui Tavares, porta-voz do Livre, votou em Lisboa e manifestou a expetativa de que "toda a gente vote e se lembre que não custa nada", disse lembrando que colocar três cruzinhas não dá trabalho. Considerou que se as pessoas não participam será necessária pedagogia mais forte.

“Eu diria que para muitas pessoas são as eleições mais importantes, porque aquele problema que a gente vê todos os dias, que nos prejudica todos os dias, do buraco no passeio, à passadeira que impede uma tragédia e que nos resolve um problema sem termos dado por isso quando as coisas correm bem, aquelas coisas que são todos os dias das nossas aldeias, vilas, cidades, bairros, ruas, resolvem-se nestas eleições, ou não se resolvem nestas eleições, por quatro anos”, defendeu Rui Tavares.

Carlos Moedas e João Ferreira estão a votar

O presidente da Câmara de Lisboa e candidato a novo mandato pela coligação Por Ti, Lisboa está a votar neste momento. O mesmo acontece com João Ferreira, candidato da CDU.

Carlos Moedas e a mulher aguardam para votar
Carlos Moedas e a mulher aguardam para votar

CNE: Votação decorre sem problemas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse este domingo que a votação das eleições autárquicas "está a decorrer com normalidade". Fonte oficial da CNE afirmou à Lusa que pelas 09h00 não havia registos de problemas na abertura das mesas de voto.

"[Houve] algumas situações muito pontuais de falta de membros nas mesas, mas que ficaram resolvidas antes da abertura das mesas. Até agora [09h00] não temos registo de nenhum problema na abertura das mesas de voto", disse.

Manuel Pizarro considera que campanha foi "animadora e animada"

Manuel Pizarro considerou que a campanha foi "animadora e animada". Candidato à Câmara do Porto, diz que viu "muita mobilização" e realçou que na autarquia haverá mudança de ciclo político obrigatoriamente, visto que o atual presididente, Rui Moreira, não se podeia candidatar.

Paulo Raimundo votou

"No fim logo se vê", disse Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, depois de votar pelas 09:30 na Escola Básica de Alhos Vedros, na Moita. O dirigente considerou que não existem motivos "para grandes ondas de indecisão nestas eleições" e que a campanha não foi tão esclarecedora quanto podia ser, mas defendeu que as autárquicas são as mais próximas das populações.

“As autárquicas têm esta particularidade, são campanhas muito no terreno, muito ligadas às pessoas. As pessoas conhecem-se umas às outras e não estou a ver que haja hoje grandes ondas de indecisão”, disse.

JOAO RELVA/LUSA

José Luís Carneiro fala em "festa da democracia" e diz que o "PS voltou" depois da "hecatombe"

O líder do PS, Jose Luís Carneiro votou pouco depois das 9h00 na Escola Alexandre Herculano, no Porto e lembrou que as eleições são "uma festa da democracia". "Gostava de apelar a todos os portugueses e portuguesas que votem, que escolham os seus eleitos locais porque é com os eleitos locais que poderemos contribuir para o desenvolvimento do país", disse o dirigente socialista, considerando que "é nas autarquias é que se resolvem muitos dos problemas que inquietam a vida dos cidadãos".

Carneiro considerou que a campanha "foi muito intensa" e confessou que sentiu que "o PS voltou". "Depois da hecatombe que tivemos há três meses diria que, com sentido de humildade democrática, senti que houve um reencontro do partido que tenho a honra e privilégio de representar com as portuguesas e os portugueses", afirmou.

JOSE COELHO/LUSA

O dirigente deixou ainda uma palavra para todos os candidatos envolvidos nestas autárquicas e um agradecimento às milhares de pessoas que estão nas mesas de voto, lembrando a primeira vez que ele ptóprio esteve nas mesas de voto, aos 18 anos, para umas eleições europeias.

José Luís Carneiro planeava ir passear com a mulher e tomar o pequeno-almoço na zona da Rua de Santa Catarina e depois rumar a Lisboa.

Luís Montenegro já votou e diz que este é um "dia muito importante para a democracia"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro votou cerca das 9h00, em Espinho, cidade natal, na Escola Primária n.º 2. Desejou que as eleições decorram com "tranquilidade e normalidade" e que "o nível de participação seja elevado".

"Tradicionalmente, têm maior participação, porque este registo de proximidade traz motivação adicional. Desejo que os portugueses, a pensar no futuro e na capacidade que a partir de uma autarquia se tem de mudar a sociedade para melhor, possam exercer o seu direito, que também é um dever cívico”, declarou.

Montenegro realçou ainda que "o futuro do País, a prosperidade, o sucesso depende muito das escolhas" feitas nestas eleições, considerando este um "dia muito importante para a democracia".

Questionado sobre a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Montenegro concordou com a ideia de que no poder local se decide muita da execução do “elevadíssimo nível de investimento público que haverá nos próximos anos”.

ESTELA SILVA/LUSA

O chefe do Executivo vai passar o dia na região e será lá que acompanhará a noite eleitoral, uma vez que a sede nacional do partido está em obras e os resultados serão acompanhados na sede distrital do Porto.

Onde e quando votam os líderes partidários

As assembleias de voto para as eleições autárquicas abriram às 08:00 e só encerram às 19:00, mas, conforme as agendas divulgadas, os líderes partidários optaram pela manhã para exercer o direito de voto, bem como o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vota de manhã em Celorico de Basto, embora ainda sem hora definida. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, votará no Porto, na Universidade Católica, às 11:45. 

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, são os dois primeiros líderes partidários a votar, às 09:00.

Montenegro vota em Espinho, cidade natal, na Escola Primária n.º 2, enquanto Carneiro vota na Escola Alexandre Herculano, no Porto. 

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, vota às 09:30 na Escola Básica de Alhos Vedros, Setúbal.

O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, vota no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, às 11:00, bem como a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que vota também na capital, na Escola Básica n.º1, em Arroios.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, vota na Escola Manoel de Oliveira, no Porto.

Às 11:30, votam a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na Escola Básica de Telheiras, Lisboa, e o líder do JPP, Filipe Sousa, na Igreja de Gaula, município de Santa Cruz, Madeira.

Ao meio-dia está previsto que votem o líder do Chega, André Ventura, na Escola Básica do Parque das Nações, Lisboa, e da IL, Mariana Leitão, na Escola Básica Cesário Verde, em Queijas, concelho de Oeiras.

