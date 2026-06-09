Lista de clientes da Spinumviva já pode ser consultada na declaração de interesses de Montenegro

A lista de clientes da Spinumviva já se encontra disponível para consulta pública na plataforma da Entidade para a Transparência (EpT) na declaração única de interesses do primeiro-ministro, Luís Montenegro.A informação está agora visível no campo "Outras situações" do separador "Registo de interesses" da plataforma, de acordo com a Lusa, cumprindo assim a exigência feita pelo órgão responsável por fiscalizar a declaração única de rendimentos, património e interesses dos titulares de cargos políticos.Em abril do ano passado, a EpT havia rejeitado a entrega dos clientes da Spinumviva feita pelo primeiro-ministro por ter sido através de um ficheiro anexo, uma vez que esse formato impossibilita o acesso público à informação.Até há bem pouco tempo não constava qualquer informação relativa aos clientes da empresa naquela aérea, mas esses dados estão agora visíveis na declaração mais recente entregue pelo primeiro-ministro, datada de 5 de maio.A lista de clientes agora publicada não traz novidades relativamente àquela que já tinha sido divulgada por Montenegro, em março deste ano.Recorde-se que o líder do Governo indicou os seguintes clientes: Rádio Popular, SA; Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda; CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA; Ferpinta - Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A; Solverde, Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A; Cofina S.A; Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos Lda, Rodáreas - Áreas de Serviço, Lda; ITAU SA; Sogenave SA; Portugalenses Transportes SA; Beetsteel ; INETUM PORTUGAL SA e Grupel SA.A maioria dos serviços prestados pela Spinumviva incidiu sobre proteção de dados pessoais e aplicação do Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD), nos casos da INETUM, Grupel, Sogenave, Solverde, Ferpinta, CLIP, Lopes Barata, Cofina e Rádio Popular.Porém, a empresa prestou também serviços de consultoria de gestão empresarial à Portucalense Beetsteel e à Portugalenses Transportes e ainda um terceiro tipo de serviço identificado como "reestruturação de uma empresa familiar de comércio de combustíveis" a envolver consultadoria de gestão, planeamento estratégico, apoio e "embandeiramento de estações de serviço" do grupo Joaquim de Barros e Rodrigues & Filhos, a gasolineira sediada em Braga.Na nova declaração é possível observar que Montenegro apresentou um pedido de oposição à consulta da matriz do seu património imobiliário.