Líder do PS acusa Governo de estar a "lucrar" com aumento do preço dos combustíveis

O secretário-geral do Partido Socialista voltou a ser questionado este domingo, 26 de julho, pelos jornalistas sobre o caso Luís Neves, à margem de um encontro com militantes em Vila Nova de Gaia, mas não acrescentou mais nada ao que disse ontem, apontando antes baterias ao Governo na questão da subida do preço dos combustíveis. .Luís Neves recusa novamente data para prestar esclarecimentos sobre polémicas.“A partir de amanhã, os portugueses vão pagar mais de 44 cêntimos por cada litro de gasóleo e mais de 30 cêntimos por cada litro de gasolina e isso vai significar que o Governo está a lucrar com os sacrifícios dos portugueses”, acusou o José Luís Carneiro, citado pela agência Lusa. Estes aumentos apontados são desde o início da guerra contra o Irão, que fez com que o preço do petróleo disparasse nos mercados internacionais.“O Governo, a partir de amanhã, vai ganhar mais de nove cêntimos só de impostos no que respeita ao gasóleo e mais de seis cêntimos no que respeita à gasolina”, garantiu José Luís Carneiro, detalhando que desde que o Governo tomou posse os portugueses já pagaram mais de 1048 milhões de euros só de impostos sobre os combustíveis.O líder do PS lembrou que o seu partido avançou com uma proposta para que o IVA sobre os combustíveis fosse temporariamente reduzido, mas que “o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República". Neste momento, estão em vigor descontos no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).De acordo com as estimativas do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o gasóleo sobe nesta segunda-feira, 27 de julho, nove cêntimos por litro, e a gasolina três cêntimos por litro, resultando em preços médios nos postos de combustível de 2,058 euros por litro no gasóleo, e de dois euros por litro na gasolina..PS acusa Governo de manter aumento de impostos sobre combustíveis\n\n\n.Governo reduz desconto no ISP para o gasóleo e sobe na gasolina