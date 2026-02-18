José Luís Carneiro, líder do PS
José Luís Carneiro, líder do PSFOTO: LEONARDO NEGRÃO
Política

José Luís Carneiro formaliza recandidatura à liderança do PS

Numa carta dirigida aos socialistas, o secretário-geral defende que o partido é "a única alternativa credível para governar Portugal".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, formalizou esta quarta-feira, 18 de fevereiro, a sua candidatura a um novo mandato à frente do partido numa carta em que se compromete a reafirmar os socialistas “como a única alternativa credível para governar Portugal”.

“Sou candidato a secretário-geral do Partido Socialista porque acredito que é este o momento de reafirmar o PS como a única alternativa credível para governar Portugal", escreve José Luís Carneiro numa carta aos socialistas publicada no site oficial da sua candidatura às diretas do PS, agendadas para 13 e 14 de março.

O líder do PS, cuja recandidatura já tinha sido confirmada em janeiro, avança com “humildade democrática para ir ao encontro das pessoas e saber ouvi-las” e “com capacidade de dar respostas aos seus reais problemas”, defendendo “um partido progressista, humanista e moderado, casa comum para os democratas”.

O PS, diz, deve ser uma força política “capaz de mobilizar todos para oferecer aos portugueses uma vida melhor e uma nova esperança” e “com soluções concretas para a resolução dos problemas que mais afligem os portugueses, como a saúde a habitação, a valorização das pensões e salários, a qualidade do emprego”.

“Um partido que sabe que os extremismos se derrotam com diálogo e tolerância, mas também com verdade e firmeza das convicções e na ação política. Com a resolução efetiva dos problemas das pessoas”, acrescenta.

Carneiro assegura querer “continuar a ouvir e dar voz às pessoas” e “criar um ambiente onde cada pessoa se sente reconhecida, valorizada e livre para partilhar a sua experiência”, enfatizando que “escutar não é apenas recolher opiniões, mas também compreender necessidades, expectativas e desafios”.

O secretário-geral e candidato à liderança do PS apela à participação de todos os militantes “na escolha das prioridades estratégicas para o país e para as diversas regiões” e diz ter a ambição de apresentar um programa política “capaz de corresponder às efetivas necessidades e ambições de pessoas”.

“Este é o caminho que quero que façamos juntos e para o qual convoco todos os socialistas, os progressistas, os humanistas e todos os democratas. Conto com cada um de vós. É tempo de dar voz a todos. Porque contamos todos”, conclui.

A Comissão Nacional do PS aprovou a 24 de janeiro o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu. O prazo para apresentação de candidaturas a secretário-geral termina a 26 de fevereiro.

Também no dia 24 de janeiro, o presidente do PS afirmou não ter conhecimento de que “exista qualquer outra candidatura a perfilar-se” para concorrer frente a José Luís Carneiro à liderança do PS, acrescentando que o atual secretário-geral é o nome “mais forte” e com mais aceitação.

José Luís Carneiro, líder do PS
José Luís Carneiro está há oito meses sem resposta de Luís Montenegro às cartas que lhe enviou
José Luís Carneiro, líder do PS
José Luís Carneiro defende "separação de poderes" entre Partido Socialista e Belém
PS
José Luís Carneiro
recandidatura
secretário-geral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt