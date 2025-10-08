João Maria Jonet nega conflito de interesses de advogados que o apoiam com a Câmara de Cascais

O candidato independente à Câmara de Cascais, João Maria Jonet, reagiu às acusações de João Paulo Batalha, mandatário da coligação Livre-BE-PAN, que apontou conflito de interesses aos advogados Nuno Galvão Teles e Francisco Mendes da Silva, membros da comissão de honra do comentador televisivo e ex-militante social-democrata, por integrarem o "poderoso (e tenebroso)" escritório de advogados Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, que tem representado a autarquia na "urbanização desenfreada" da Quinta dos Ingleses, em Carcavelos. "Visto que nenhum dos advogados está sequer no caso, e que é óbvio que aceitar um cliente não significa subscrever as suas posições, acho que não faz sentido nenhum falar de conflito de interesses", defende João Maria Jonet, acrescentando que, caso existisse, "seria estranho integrarem a comissão de honra e a lista".Numa publicação no Facebook, João Paulo Batalha, que é mandatário da candidatura Futuro em Comum (Bloco de Esquerda, Livre e PAN), encabeçada pelo independente Alexandre Abreu, escreveu que João Maria Jonet tem consigo "figuras cimeiras" do escritório de advogados que anda a litigar nos tribunais, ao serviço da Câmara de Cascais, "para concretizar as aberrações que tanto critica".."Em que ficamos? Os fogosos 'independentes' contra a urbanização desenfreada estão lá afinal para pôr ordem nos negócios, ou para pôr os seus negócios em ordem? E os advogados Nuno Galvão Teles e Francisco Mendes da Silva, que se associam à candidatura, não têm pingo de ética ou noção de conflito de interesses?", perguntou o vice-presidente da Frente Cívica e antigo presidente da Transparência Internacional Portugal.Apresentando a candidatura de que é mandatário como aquela "que não vem para negociatas, para sacar pelouros e para carimbar alvarás", João Paulo Batalha descreve João Maria Jonet como "candidato 'independente' que se apresenta em Cascais com a máquina desavinda do PSD local e do baronato do centrão". Nas eleições autárquicas apresentam-se à Câmara de Cascais, além da coligação Futuro para Viver (Alexandre Abreu) e da candidatura independente Cascais com Futuro (João Maria Jonet), a coligação Viver Cascais (PSD-CDS), encabeçada pelo atual vice-presidente Nuno Piteira Lopes; o Chega (João Rodrigues dos Santos); o PS (João Ruivo); a Iniciativa Liberal (Manuel Simões de Almeida); a CDU (Carlos Rabaçal); o ADN (Fábio Pereira); e o independente António Pinto Pereira, ex-deputado do Chega, que tem o apoio da Nova Direita e do Nós Cidadãos..Cascais: Habitação para classe média e transportes são o reverso da linha na “terra do privilégio”