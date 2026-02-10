Inês de Sousa Real deu, em janeiro, uma longa entrevista ao DN na altura em que o PAN celebrava 15 anos de existência.
Inês de Sousa Real defende saída da ministra da Administração Interna, mas não para substituir por Leitão Amaro

Porta-voz do PAN tece críticas à ação de Maria Lúcia Amaral e defende a substituição. No entanto, deixa já o apelo a que não seja Leitão Amaro, ministro da Presidência, a ficar com a pasta.
Inês de Sousa Real associa-se a outros políticos que pedem a demissão da ministra da Administração Interna, como o ex-candidato à Presidência Gouveia e Melo, e o coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. "A ministra da Administração Interna deveria demitir-se porque é o rosto do falhanço do Governo face a situações de grande emergência: falhou clamorosamente nos incêndios do ano passado e voltou a falhar nas tempestades dos últimos dias, provando que, apesar do brilhante percurso académico e do cargo de Provedora de Justiça, não está à altura das exigências do cargo", declarou Inês de Sousa Real em nota enviada ao Diário de Notícias.

A porta-voz do PAN aborda a possibilidade de ser António Leitão Amaro, ministro da Presidência, o substituto para o cargo e ataca com antecedência essa eventual escolha: "Importa sublinhar que a substituição não servirá para nada se o objetivo for colocar no seu lugar Leitão Amaro, que tem um perfil desadequado para o cargo, não só devido aos conflitos de interesses associados a familiares seus, mas também porque durante as crises na Proteção Civil esteve mais preocupado em gerir a imagem nas redes sociais, do que em estar no terreno ao lado das pessoas e das instituições."

Sousa Real adianta ainda que no Ministério da Administração Interna houve "um claro erro de casting" e que Luís Montenegro "preferiu queimar uma pessoa que era reconhecida e acarinhada pelos portugueses."

