Inácio Esperança: “Todos eleitos? De início até pensei ser um erro nas contas”

Pelo menos três concelhos (todos no interior) tiveram presidentes de câmara eleitos com uma maioria esmagadora. Em Boticas (Vila Real), São João da Pesqueira (Viseu) e Vila Viçosa (Évora), os autarcas (António Pires, Manuel Cordeiro e Inácio Esperança, respetivamente) conseguiram vencer com tanta vantagem que os cinco vereadores que compõem os executivos pertencem todos ao partido vencedor das eleições (no caso, o PSD).Esperava reforçar a maioria, que já tinha na câmara municipal, desta forma, conseguindo um pleno de vereadores?A minha expectativa era ter maioria absoluta, mas com três vereadores em cinco [há quatro anos, a maioria era de três vereadores para o autarca, um para o PS e outro para a CDU. Durante a campanha eleitoral, comecei a perceber que podia chegar aos quatro-um. Vi que a CDU não ia meter ninguém [no executivo], porque não tinham apoio atrás deles e que nós tínhamos recetividade. Agora, conseguir ter votos para eleger os cinco vereadores, isso não esperava. Quando, na noite eleitoral, estávamos a meter os dados no Excel, disse que tínhamos de fazer as contas outra vez, pensei estava errado e que a fórmula devia ser refeita. Mas assim que lá meti os dados, aquilo deu certo e confirmaram-se os cinco vereadores. Creio que isto só aconteceu em Boticas e pouco mais.Este resultado dá-vos mais responsabilidade para dialogar com a oposição, nomeadamente na Assembleia Municipal? Vai existir esse diálogo?Não. Não sinto essa pressão. Até porque se a oposição quiser fazer trabalho, poderá fazê-lo. Aqui em Vila Viçosa só se precisa fazer uma reunião pública semanal. Assim que tomar posse, todas, todas, todas as reuniões serão públicas e a seguir podem pedir os documentos todos.Mas tem uma responsabilidade acrescida para justificar esta super-maioria?Vamos fazer por isso, não é? Eu acho que esta maioria é mais um agradecimento do que uma perspetiva para o futuro. É um agradecimento pelo trabalho feito até aqui. É uma constatação de facto de que as pessoas acharam que este era o melhor grupo para gerir a autarquia nos próximos anos.Que prioridades tem para este mandato?É executar as obras que já temos em carteira. Alguma já estão contratualizadas com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e com o Portugal 2030. Algumas já estão submetidas, outras já estão aprovadas. É executá-las e já há muitas que se estão a fazer.E que leitura faz dos resultados do PSD no distrito de Évora, onde conquistaram várias autarquias?Que me tenha apercebido, e pelas minhas contas, ganhámos mais uma câmara. Tínhamos quatro [Vila Viçosa, Redondo, Mourão e Reguengos de Monsaraz] e ainda ganhámos mais uma, Vendas Novas, que é histórico, porque o PSD nunca tinha sido poder lá - foi sempre CDU e PS. E ganhámos com maioria absoluta de quatro vereadores em cinco. Em Évora ficámos a 156 votos de vencer a câmara [conquistada pelo PS], o que é uma loucura, e até acho que ganhámos mais uma junta de freguesia lá. Se tivéssemos ganho o concelho, o PSD ficava com sete câmaras e seríamos a maior força do distrito. Em Borba, ficámos em segundo lugar também, em Estremoz continuamos em terceiro mas com mais votos. Houve um reforço em todo o distrito. É bom para o partido e acho que será bom para as pessoas. É sinal que quando as pessoas experimentam já não querem mudar..PSD diz que confiança no Governo e no primeiro-ministro contribuiu para resultados positivos.Autárquicas: PSD vence nas cinco maiores câmaras, pela primeira vez desde 2005, mas PS trava queda eleitoral