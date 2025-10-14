Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inácio Esperança: “Todos eleitos? De início até pensei ser um erro nas contas”
FOTO: D.R.
Política

Inácio Esperança: “Todos eleitos? De início até pensei ser um erro nas contas”

Se há concelhos em que a composição do executivo municipal é uma dor de cabeça para o autarca, há outros, como Vila Viçosa, em que o presidente tem todos os vereadores no executivo.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Política
Vila Viçosa
edição impressa
Autárquicas 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt