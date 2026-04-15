Primeiro-ministro defendeu os seus dois anos de governação e as respostas à subida do custo de vida.
Primeiro-ministro defendeu os seus dois anos de governação e as respostas à subida do custo de vida.Leonardo Negrão
Política

Impostos e lei laboral dominam um debate quinzenal que passou por Sócrates e Meloni

Montenegro teve “polígrafo” da IL e acusações de insensibilidade do PS. Disse ao líder do Chega para não seguir José Sócrates, enquanto André Ventura o criticou por se comparar à homóloga italiana.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Luís Montenegro
Assembleia da República
Mariana Leitão
Debate quinzenal
Carga Fiscal
José Luís Carneiro
Reduzir carga fiscal
edição impressa
legislação laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt