IL nomeia Paulo Saragoça da Matta para reagir judicialmente a acusação de que sabia de alegadas denúncias contra Cotrim

A Iniciativa Liberal (IL) anunciou a nomeação do advogado Paulo Saragoça da Matta como mandatário e representante legal do partido, ficando-lhe entregue a representação da IL nas reações judiciais que considera necessárias, na sequência do que classifica como “suspeitas infundadas e danosas” relacionadas com acusações de assédio sexual. Num esclarecimento divulgado pelo partido, a IL afirma que “nunca houve qualquer insinuação, relato, queixa ou denúncia, de qualquer natureza” em qualquer momento da sua história relativamente a João Cotrim Figueiredo. É a resposta da IL às acusações tornadas públicas por Joana Bichão, jurista e ex-assessora parlamentar da IL, no decurso da campanha eleitoral para a Presidência da República, atribuindo a prática de assédio sexual ao então candidato Cotrim de Figueiredo, com o alegado conhecimento do partido. Neste contexto, a IL afirma ter sido alvo de suspeitas "infundadas" e que, por isso, decidiu formalizar a representação jurídica através do mandatário agora nomeado. A IL refere ainda que, desde a fundação, foi confrontada por duas situações desta natureza. Segundo o partido, a primeira originou um processo formal, com os “trâmites legais e internos exigidos”, que acabou arquivado. A segunda, acrescenta, não identificava factos nem evidências e, apesar de tentativas da IL para obter mais elementos, “nunca” terá havido resposta da autora. Ainda assim, o partido diz ter avançado com uma averiguação independente, com suporte jurídico externo, concluindo que “não havia quaisquer evidências” que sustentassem a veracidade do relato. Contactado pelo Diário de Notícias, Paulo Saragoça da Matta afirmou que, “por agora”, não fará declarações.