Henrique de Freitas desfilia-se do Chega por estar farto de ver espezinhada função presidencial

O ex-deputado do Chega Henrique de Freitas pediu a desfiliação do partido por considerar que a dignidade da função presidencial está a ser espezinhada e por considerar que a direção nacional responde a questões complexas com "cartazes primários"."Com conversas da treta estamos a transformar em bandalheira a mais nobre eleição em Portugal. É muito triste este afrontar das instituições", sustenta Henrique de Freitas numa carta enviada ao presidente da Mesa Nacional do Chega, João Lopes Aleixo, a que a agência Lusa teve acesso.Na missiva, o ex-secretário de Estado do Governo PSD-CDS de Durão Barroso, que aderiu ao Chega em 2024, considera que "Belém Primeiro" deveria ser o lema da candidatura de André Ventura "para que se afastasse a ideia já estabelecida de um 'São Bento depois'", numa alusão implícita."Não, não aderi ao Chega para ver espezinhada a dignidade da função presidencial", escreve o antigo deputado do PSD e do Chega, pedindo a desfiliação do partido, de que é o militante 53209.