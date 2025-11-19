Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Henrique de Freitas
Henrique de Freitas
Política

Henrique de Freitas desfilia-se do Chega por estar farto de ver espezinhada função presidencial

Ex-deputado e ex-secretário de Estado do Governo PSD-CDS de Durão Barroso considera que a direção nacional do Chega responde a questões complexas com "cartazes primários".
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ex-deputado do Chega Henrique de Freitas pediu a desfiliação do partido por considerar que a dignidade da função presidencial está a ser espezinhada e por considerar que a direção nacional responde a questões complexas com "cartazes primários".

"Com conversas da treta estamos a transformar em bandalheira a mais nobre eleição em Portugal. É muito triste este afrontar das instituições", sustenta Henrique de Freitas numa carta enviada ao presidente da Mesa Nacional do Chega, João Lopes Aleixo, a que a agência Lusa teve acesso.

Na missiva, o ex-secretário de Estado do Governo PSD-CDS de Durão Barroso, que aderiu ao Chega em 2024, considera que "Belém Primeiro" deveria ser o lema da candidatura de André Ventura "para que se afastasse a ideia já estabelecida de um 'São Bento depois'", numa alusão implícita.

"Não, não aderi ao Chega para ver espezinhada a dignidade da função presidencial", escreve o antigo deputado do PSD e do Chega, pedindo a desfiliação do partido, de que é o militante 53209.

Chega
Henrique de Freitas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt