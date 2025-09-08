Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tribunal de Braga declarou António Cardoso, que trocou a Câmara pela presidência da Águas do Norte, inelegível para a Assembleia Municipal.
Política

Guerra PSD-CDS deverá fazer cair cabeças de lista em Vieira do Minho

Centristas conseguiram inegibilidade do ex-presidente da câmara para a assembleia municipal. Sociais-democratas recorreram ao Tribunal Constitucional e são acusados de fazer desistir candidata do CDS.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Eleições autárquicas de 2025
Tribunal Constitucional
CDS
Vieira do minho
Partido Social Democrata
