Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Carvalho da Silva e João Proença, então secretário-gerais da CGTP e da UGT, num raro momento de convergência entre as centrais sindicais.
Carvalho da Silva e João Proença, então secretário-gerais da CGTP e da UGT, num raro momento de convergência entre as centrais sindicais.Arquivo DN
Política

Greves gerais quase sempre devido a leis laborais e contra governos de direita

Mais de 30 anos passaram entre a primeira e a última vez em que a CGTP, por vezes com a UGT, mobilizou todos os sindicatos. Para travar alterações legislativas ou contestar medidas de austeridade.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cavaco Silva
UGT
Durão Barroso
Passos Coelho
José Sócrates
CGTP
Francisco Pinto Balsemão
Troika
Greve geral
Código do Trabalho
edição impressa
pacote laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt