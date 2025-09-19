"Governo Sombra" do Chega tem Rui Teixeira Santos na Economia e Finanças

O "Governo Sombra" do Chega terá Rui Teixeira Santos, professor associado no Instituto Superior de Gestão, como o coordenador para a área da Economia e Finanças, apurou o DN junto da direção do partido. O também coordenador científico do Curso Avançado de Gestão Pública foi coordenador do Serviço de Estudos, Planeamento, Auditoria e Jurídico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, consultor da Abreu Advogados, autor de livros como "Economia Política da Corrupção" e "Direito Português da Corrupção", e, no final do século passado, diretor do "Semanário".Além de Rui Teixeira Santos, a equipa com que André Ventura espera construir uma alternativa de governação ao Executivo de Luís Montenegro terá o candidato do Chega à Câmara do Porto, Miguel Corte-Real, que foi o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto, como responsável pela Reforma do Estado. E a investigadora universitária Teresa Nogueira Pinto, com quem Corte-Real dividiu a coordenação do livro "Woke Fizemos? - Anatomia de um Totalitarismo Suave", a assumir a pasta da Cultura.Os primeiros quatro nomes do "Governo Sombra" tinham sido anunciados por André Ventura numa entrevista ao canal Now, na quinta-feira, com o presidente do Chega a anunciar, além de Teresa Nogueira Pinto, que Fernando Silva será o responsável pela área da Administração Interna, com Horácio Costa na Saúde e Jorge Cid, na Agricultura. Durante a entrevista, Ventura enganou-se no primeiro nome do antigo bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários e referiu-se-lhe como um homónimo do músico José Cid.Horácio Costa é o atual diretor clínico do Hospital de São Francisco do Porto, enquanto Fernando Silva é professor de Direito Penal na Universidade Autónoma do Porto. Além destes nomes, a Lusa avançou que o professor universitário Alexandre Franco de Sá será o responsável pelas áreas da Educação, Ciência e Inovação, e o Observador revelou que o antigo ministro Rui Gomes da Silva, que recentemente deixou de ser militante do PSD, é o nome escolhido para a Justiça.Ao que o DN apurou, o "Governo Sombra" do Chega contempla também um responsável pela área da Família, que deverá ser conhecido ainda nesta sexta-feira, tal como o resto dos nomes. Até agora, está a cumprir-se a preferência por nomes externos à bancada parlamentar e ao próprio partido, tal como fora admitido pelo líder do partido, que nesta terça-feira anunciou que voltará a ser candidato presidencial.