Mexida nos subsídios para viagens aéreas de residentes na Madeira e nos Açores gerou polémica.
Política

Governo pressionado para retirar condições nos reembolsos das viagens para as ilhas

PS e Chega querem revogar decreto-lei que impõe inexistência de dívidas fiscais e à Segurança Social para o subsídio social de mobilidade. Maiorias PSD-CDS nos Açores e na Madeira também estão contra.
Leonardo Ralha
