Leitão Amaro, o ministro da Presidência e Arons de Carvalho terão reunido no início de fevereiro. Em causa, a saída do socialista do Conselho Geral Independente da RTP
Política

Governo afasta polémica na saída de Arons de Carvalho do CGI da RTP e revela reunião “pacífica” com Leitão Amaro

De acordo com fonte do executivo, o encontro teve lugar no início de fevereiro, antes da indicação de Gonçalo Almeida Ribeiro para o lugar, escolha que ainda depende de parecer da ERC e de audição no Parlamento. Arons de Carvalho terá concordado com o timing da saída.
António Leitão Amaro
Arons de Carvalho
Conselho geral Independente
