Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, que já desempenhou também os cargos de secretário-geral socialista e ministro do Trabalho de António Guterres
Ferro Rodrigues, antigo presidente da Assembleia da República, que já desempenhou também os cargos de secretário-geral socialista e ministro do Trabalho de António GuterresFOTO: Gerardo Santos
Política

Ferro Rodrigues diz que PS deve rejeitar negociações prévias sobre a reforma laboral

O socialista quebra um longo silêncio público para traçar a linha que, no seu entender, o PS deve seguir perante a proposta de reforma laboral do Governo: esperar pela entrada do diploma no Parlamento, apresentar alternativas em comissão e anunciar o voto contra se o PSD não mostrar abertura a alterações.
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