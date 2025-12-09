Ex-secretário-geral do CDS apoia Cotrim de Figueiredo para ser "um Presidente que não se limite a comentar"

O antigo secretário-geral do CDS-PP Francisco Tavares declarou apoio à candidatura presidencial de João Cotrim de Figueiredo, apontando-o como o único candidato capaz de entender que "a economia não é apenas um tema técnico", sendo "a base do futuro dos jovens, da inovação das empresas e da dignidade das famílias"."Precisamos de um Presidente que não se limite a comentar o país, mas que o empurre para a frente", defendeu Francisco Tavares, numa declaração de apoio ao eurodeputado da Iniciativa Liberal. E que pode ser interpretada como uma farpa a Marques Mendes, candidato apoiado pela Comissão Executiva do CDS-PP, e que ao longo da última década fez comentário televisivo na SIC.Para o antigo dirigente centrista, que foi secretário-geral do anterior presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos - tal como ambos foram, antes disso, na Juventude Popular -, Cotrim de Figueiredo será um Presidente da República "que não chega à política pelo cálculo, mas pela convicção". E que, tendo liderado empresas, enfrentado riscos reais e assumido responsabilidades concretas, tem uma experiência "indispensável num país que precisa desesperadamente de pragmatismo e execução".Francisco Tavares disse ainda que, apesar de este não pertencer ao seu partido, sempre viu em Cotrim de Figueiredo "um deputado que cumpriu a função", sendo "competente, preparado, frontal sem ser agressivo e crítico sem cair na demagogia".Realçando a "integridade" do candidato presidencial que decidiu apoiar, o antigo secretário-geral do CDS-PP diz que o eurodeputado da Iniciativa Liberal será "um Presidente preparado para o presente, comprometido com o futuro e capaz de devolver ambição a Portugal". E no qual vê "uma referência moral" que "pacifique, mas que não adormeça"; que "saiba ouvir, mas também saiba exigir"; e que seja "alguém com experiência acumulada, mas com energia para inspirar uma geração inteira que se recusa a desistir do seu país".Francisco Tavares junta-se a históricos centristas, como Cavaleiro Brandão e Cruz Vilaça, entre os apoiantes da candidatura presidencial de Cotrim de Figueiredo. E a campanha do liberal tem apresentado outros nomes de figuras que votaram na AD para as legislativas, mas estão agora consigo, como o seu mandatário, José Miguel Júdice, a ex-deputada do PSD Liliana Reis ou os vereadores sociais-democratas Bruno Vasconcelos (Seixal) e David Pato Ferreira (Vila Franca de Xira).