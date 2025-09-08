Ex-ministro socialista Correia de Campos entre os mandatários distritais de Gouveia e Melo

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
FOTO: Gerardo Santos
Política

A ex-deputada do PSD Mónica Quintela também faz parte da lista de mandatários distritais da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ex-ministro da Saúde socialista António Correia de Campos está entre os mandatários distritais da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo, numa lista que também inclui a ex-deputada do PSD Mónica Quintela.

Na lista, divulgada à Lusa pela candidatura do antigo almirante, lê-se que Correia de Campos será o mandatário da candidatura pelo distrito de Viseu, de onde é natural.

O histórico socialista, formado em Direito, desempenhou diversos cargos políticos, tendo integrado o V Governo Provisório como Secretário de Estado do Abastecimento, foi deputado à Assembleia da República, secretário de Estado da Saúde, eurodeputado e ministro da Saúde em dois governos socialistas liderados por António Guterres e José Sócrates.

Foi também presidente do Conselho Económico e Social (CES).

Da lista consta ainda a ex-deputada nas XV e XIV legislaturas, Mónica Quintela, licenciada em Direito e advogada.

Conceição Calhau, professora catedrática, será a mandatária distrital por Lisboa e João Carlos Costa, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, especialista em radiologia, por Viana do Castelo.

Pelo Faial, a coordenadora distrital será Ana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores e diretora executiva da Escola do Mar dos Açores, desde outubro de 2022.

O mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República é o antigo líder do PSD Rui Rio.

Gouveia e Melo confirmou a sua candidatura às presidenciais em declarações à Rádio Renascença, no passado dia 14 de maio, em plena campanha eleitoral para as legislativas antecipadas, e fez a apresentação oficial a 29, na Gare Marítima de Alcântara.

As eleições presidenciais estão marcadas para janeiro de 2026.

