Ex-ministro socialista Correia de Campos entre os mandatários distritais de Gouveia e Melo

O ex-ministro da Saúde socialista António Correia de Campos está entre os mandatários distritais da candidatura presidencial de Henrique Gouveia e Melo, numa lista que também inclui a ex-deputada do PSD Mónica Quintela.Na lista, divulgada à Lusa pela candidatura do antigo almirante, lê-se que Correia de Campos será o mandatário da candidatura pelo distrito de Viseu, de onde é natural.O histórico socialista, formado em Direito, desempenhou diversos cargos políticos, tendo integrado o V Governo Provisório como Secretário de Estado do Abastecimento, foi deputado à Assembleia da República, secretário de Estado da Saúde, eurodeputado e ministro da Saúde em dois governos socialistas liderados por António Guterres e José Sócrates.Foi também presidente do Conselho Económico e Social (CES).Da lista consta ainda a ex-deputada nas XV e XIV legislaturas, Mónica Quintela, licenciada em Direito e advogada.Conceição Calhau, professora catedrática, será a mandatária distrital por Lisboa e João Carlos Costa, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, especialista em radiologia, por Viana do Castelo.Pelo Faial, a coordenadora distrital será Ana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores e diretora executiva da Escola do Mar dos Açores, desde outubro de 2022.O mandatário nacional da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República é o antigo líder do PSD Rui Rio.Gouveia e Melo confirmou a sua candidatura às presidenciais em declarações à Rádio Renascença, no passado dia 14 de maio, em plena campanha eleitoral para as legislativas antecipadas, e fez a apresentação oficial a 29, na Gare Marítima de Alcântara.As eleições presidenciais estão marcadas para janeiro de 2026..Gouveia e Melo indica habitação, saúde e imigração como “problemas graves” que "geram ódios".Presidenciais: Gouveia e Melo critica “bolha mediática” e promete nova fase de atuação em setembro