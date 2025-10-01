Ex-deputado do Chega Mithá Ribeiro desistiu da candidatura à Câmara de Pombal

O antigo deputado do Chega Gabriel Mithá Ribeiro desistiu da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Pombal, no distrito de Leiria, disse esta quarta-feira (1 de outubro) à agência Lusa fonte judicial.“[O candidato] apresentou requerimento a desistir da candidatura à Câmara Municipal de Pombal. O requerimento entrou hoje no tribunal”, afirmou a mesma fonte.O n.º 2 da lista do Chega à Câmara de Pombal, Manuel Serra, declarou ter tido conhecimento pessoal da comunicação de desistência por parte de Gabriel Mithá Ribeiro e adiantou que assumiu a liderança da lista para que a candidatura se mantenha.“Estou a ter o apoio do partido”, assegurou Manuel Serra, referindo que a intenção do Chega é “chegar à vereação”..Chega anuncia renúncia ao mandato do deputado Gabriel Mithá Ribeiro. Além da Câmara Municipal, o Chega concorre também a três assembleias de freguesia do concelho de Pombal. A candidatura à Assembleia Municipal foi rejeitada “por erro de paridade”, referiu Manuel Serra.O agora cabeça de lista do Chega, que concorre como independente, foi presidente de junta, eleito pelo PSD, além de dirigente da concelhia social-democrata e membro da Assembleia Municipal de Pombal este mandato.Acabou por renunciar ao mandato e desfiliou-se do PSD.A Lusa tentou, várias vezes, contactar o ex-deputado Gabriel Mithá Ribeiro, sem sucesso.Em 22 de setembro, o grupo parlamentar do Chega anunciou que o deputado Gabriel Mithá Ribeiro pediu a renúncia ao mandato de deputado e que seria substituído por Rui Fernandes, sem revelar os motivos desta decisão.“Informa-se que o deputado eleito pelo círculo de Leiria, Gabriel Mithá Ribeiro, solicitou, nos termos do artigo 7.º do Estatuto dos Deputados, a renúncia ao mandato de deputado, sendo substituído por Rui Fernandes”, lê-se no comunicado.Mithá Ribeiro foi eleito deputado na XV, XVI e XVII legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria, tendo sido reconduzido como secretário da mesa da Assembleia da República em junho, depois das eleições legislativas antecipadas.Em abril, a comissão Parlamentar de Transparência concluiu que Mithá Ribeiro violou o Código de Conduta dos Deputados ao atingir e “objetivamente” desrespeitar a deputada socialista Isabel Moreira num texto que publicou nas redes sociais.Esta conclusão constou de um relatório do processo de inquérito, que foi elaborado pelo deputado do PSD António Rodrigues e que apenas teve o voto contra do Chega.Em fevereiro, Gabriel Mithá Ribeiro publicou nas redes sociais um artigo contra a socialista Isabel Moreira, intitulado “A morte caminha entre vivos”, por causa da legalização da eutanásia, do aborto e das cirurgias para mudança de sexo.Na sequência da publicação desse texto, Isabel Moreira, constitucionalista e membro do Secretariado Nacional do PS, apresentou uma queixa contra o deputado.Nas conclusões aprovadas relativas a este processo de inquérito, considera-se a utilização, por parte de Gabriel Mithá Ribeiro, de expressões como “… a desgraça com que contamina tudo à sua volta com a sua existência depressiva que vangloria a morte” ou “a dita já nasceu para propagar o lema da sua existência diabólica”, sempre por reporte à “socialista Isabel Moreira”, bem como a respetiva caracterização como “feminazi Isabel Moreira”, são expressões objetivamente desrespeitosas.“Por esta razão, conclui-se que não foi observado, por parte do senhor deputado Gabriel Mithá Ribeiro, na publicação objeto do presente inquérito, o dever de respeito para com a senhora deputada Isabel Moreira, dever este imposto pelo artigo 5.º do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, relativo aos deveres de urbanidade e lealdade institucional”, lê-se no documento aprovado pela Comissão.