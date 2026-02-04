Ex-deputado do CDS Nogueira de Brito morre aos 88 anos

José Luís Nogueira de Brito, que foi deputado do CDS entre 1983 e 1995, morreu nesta segunda-feira, poucas semanas após ter feito 88 anos. A notícia foi comunicada pelo partido de que chegou a ser líder parlamentar, numa nota de pesar.Sempre eleito pelo círculo de Braga, Nogueira de Brito integrou em 1987 a célebre bancada do "partido do táxi", como ficaram conhecidos os únicos quatro deputados - os outros eram Adriano Moreira, Narana Coissoró e Basílio Horta - que o CDS elegeu aquando da primeira maioria absoluta do PSD, sob a liderança de Cavaco Silva. Quatro anos depois, em 1991, os centristas elegeram apenas mais um deputado, recuperando peso eleitoral a partir de 1995, nas lideranças de Manuel Monteiro e de Paulo Portas.Enquanto parlamentar, Nogueira de Brito sobreviveu a um acidente aéreo em Angola, quando regressava de um congresso da UNITA, partido político e força militar, sob a liderança de Jonas Savimbi, que estava envolvida na guerra civil nesse país lusófono. Os outros deputados que estavam consigo eram o socialista João Soares e o então social-democrata Rui Gomes da Silva.Na nota de pesar, o seu partido destacou que Nogueira de Brito "foi durante toda a sua vida, pessoal e política, um exemplo de decência, integridade, humanismo e elevação, com uma entrega total aos valores da democracia-cristã, ao serviço público e aos portugueses, tendo sido um dos mais brilhantes e notáveis tribunos do CDS-PP na Assembleia da República".