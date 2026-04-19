Encontro com jovens portugueses é a primeira agenda de Seguro em Madrid hoje

É já aqui ao lado que acontece a primeira visita ao estrangeiro do Presidente da República, António José Seguro. O chefe de Estado aterra em Madrid às 15h55 (hora local), mais uma hora do que em Lisboa.O primeiro compromisso oficial está marcado para as 17h30, um encontro com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha. A iniciativa decorre na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, José Augusto Duarte.Na segunda-feira, 20 de abril, o chefe de Estado português será recebido no Palácio Real às 12h45 (hora local). Acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, o encontro contará com a presença dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia. A reunião entre os chefes de Estado será alargada às respetivas delegações, seguindo-se um almoço oferecido pelos reis, no Palácio da Zarzuela.A visita prossegue com uma reunião no Palácio da Moncloa, onde Seguro se encontrará com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, às 16h30. Estão ainda previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas, mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.Segundo a Presidência da República, a escolha de Espanha como primeiro destino oficial “demonstra os laços de profunda amizade” com o país vizinho. “Ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial ao estrangeiro, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha, bem como a natureza única da relação bilateral, que esta visita pretende consolidar e reforçar”, lê-se numa nota.Na tomada de posse do Presidente português, o rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente. Espanha foi também o último país visitado por Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de Estado, pouco antes de cessar funções. Foi, aliás, o país mais visitado durante os seus dois mandatos, com um total de 19 deslocações.Com Lusa.António José Seguro afirma que Portugal é um todo e um país onde todos contam.António José Seguro promete "estancar frenesim eleitoral" e garante tratar "todos os partidos de forma igual"