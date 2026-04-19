Na tomada de posse do Presidente português, o rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente.
Na tomada de posse do Presidente português, o rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente.Foto: Paulo Spranger
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Encontro com jovens portugueses é a primeira agenda de Seguro em Madrid hoje

Chegada está prevista para às 15:55 do horário de Madrid, uma hora a mais do que em Portugal.
Amanda Lima
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É já aqui ao lado que acontece a primeira visita ao estrangeiro do Presidente da República, António José Seguro. O chefe de Estado aterra em Madrid às 15h55 (hora local), mais uma hora do que em Lisboa.

O primeiro compromisso oficial está marcado para as 17h30, um encontro com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha. A iniciativa decorre na residência oficial do embaixador de Portugal em Madrid, José Augusto Duarte.

Na segunda-feira, 20 de abril, o chefe de Estado português será recebido no Palácio Real às 12h45 (hora local). Acompanhado pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, o encontro contará com a presença dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia. A reunião entre os chefes de Estado será alargada às respetivas delegações, seguindo-se um almoço oferecido pelos reis, no Palácio da Zarzuela.

A visita prossegue com uma reunião no Palácio da Moncloa, onde Seguro se encontrará com o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, às 16h30. Estão ainda previstas declarações do Presidente da República aos jornalistas, mais tarde, na residência do embaixador de Portugal em Madrid.

Segundo a Presidência da República, a escolha de Espanha como primeiro destino oficial “demonstra os laços de profunda amizade” com o país vizinho. “Ao escolher Espanha como destino da sua primeira visita oficial ao estrangeiro, o Presidente da República assinala os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Portugal e Espanha, bem como a natureza única da relação bilateral, que esta visita pretende consolidar e reforçar”, lê-se numa nota.

Na tomada de posse do Presidente português, o rei de Espanha, Felipe VI, esteve presente. Espanha foi também o último país visitado por Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de Estado, pouco antes de cessar funções. Foi, aliás, o país mais visitado durante os seus dois mandatos, com um total de 19 deslocações.

Com Lusa

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