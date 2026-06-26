Vários deputados que se recandidatam a distritais enfrentam forte concorrência.
Vários deputados que se recandidatam a distritais enfrentam forte concorrência.Leonardo Negrão
Política

Eleições internas do Chega ameaçam incumbentes e paz entre os deputados

Número de listas nunca foi tão grande, contrastando com a falta de alternativas no PSD e no PS. Apesar da unanimidade quanto ao líder, votações podem causar ondas de choque no grupo parlamentar.
Leonardo Ralha
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