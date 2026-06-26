Eleições internas do Chega ameaçam incumbentes e paz entre os deputados

Os quatro líderes das principais distritais do Chega que se estão a candidatar a um novo mandato enfrentam forte concorrência nas eleições internas disputadas neste e no próximo domingo. Além disso, Rui Afonso (Porto), Filipe Melo (Braga), Nuno Gabriel (Setúbal) e João Paulo Graça (Faro) têm em comum verem outros elementos do grupo parlamentar envolvidos nas listas que os procuram derrotar.As eleições em que os militantes do Chega serão chamados a escolher responsáveis pelas comissões políticas distritais, mesas da assembleia distrital e conselhos distritais de jurisdição nunca foram tão disputadas no partido fundado por André Ventura, sendo raros os distritos em que haverá lista única. Algo que fontes partidárias ouvidas pelo DN consideram um sinal de insatisfação com os atuais dirigentes, mas também de “vitalidade do partido”, tendo em conta que nas recentes eleições internas do PSD só a distrital de Braga teve duas listas concorrentes - com o ”desalinhado” Carlos Eduardo Reis a sair vencedor - e apenas cinco federações do PS (Braga, Vila Real, Bragança, Viseu e Coimbra) deram alternativa aos militantes.Com André Ventura a aparecer como principal - não raras vezes único - denominador comum entre as muitas listas, 12 estruturas distritais e regionais do Chega irão a votos no próximo domingo, 28 de junho (Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, Aveiro, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Portalegre, Faro e Madeira), enquanto outras oito (Braga, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Évora, Beja e Açores) só o farão a 5de julho.Com vários incumbentes em risco, que será mais teórico para o deputado Luís Paulo Fernandes, que vê a distrital de Leiria disputada por Carina Ascenso Francisco, mas bastante real para o também deputado João Tilly, que enfrenta Rui Miguel em Viseu, está garantida mudança em Lisboa. Isto porque Pedro Pessanha não vai a votos, avançando a atual vice-presidente Patrícia Almeida, sua colega de bancada parlamentar. Mas também enfrenta oposição. Não do ex-deputado António Pinto Pereira, que recuou na intenção de avançar com a candidatura, mas de Pedro Tomé Aleixo, que assume o compromisso de não indicar nenhum elemento da equipa para as listas à Assembleia da República caso venha a ser eleito.As críticas mais ou menos explícitas à ligação entre as distritais e os lugares elegíveis nas legislativas também marcam a disputa pela distrital do Porto, que vai a votos neste domingo. Rui Afonso quer mais um mandato à frente da comissão política distrital, tendo na sua lista os igualmente deputados Marcus Santos, Raul Melo, Sónia Monteiro e Idalina Durães (candidata à presidência da mesa distrital). Enfrenta nada mais nada menos do que três listas, sendo que a encabeçada por Luís Couraceiro, um dos pioneiros do Chega nesse distrito, inclui José de Carvalho, outro membro do grupo parlamentar, que atualmente é secretário da Mesa da Assembleia da República, como candidato a presidente da mesa distrital. E ainda se candidatam à liderança da distrital Carlos Dias e José Luís Vasconcelos, vereador na Póvoa de Varzim e que na sua equipa Maria Helena Costa, uma das militantes mais conhecidas do partido.Também em Braga, o polémico deputado Filipe Melo tem dupla concorrência, pois a 5 de julho os militantes do Chega desse distrito terão como alternativa Carlos Barbosa, eleito para a Assembleia da República por esse círculo, e o antigo assessor parlamentar Paulo Ralha, vereador do Chega na Câmara de Barcelos. Numa campanha bastante aguerrida, Melo já partilhou vídeos a apelar a que Ralha cesse os ataques, identificando-o como “o segundo” nas intenções de voto.Já em Setúbal, onde a votação decorre neste domingo, o vereador da Câmara do Montijo, Nuno Valente, tido como próximo do deputado Bruno Nunes, não tem poupado críticas ao incumbente Nuno Gabriel, responsabilizando esse deputado por não ter mobilizado suficientemente os militantes num dos círculos em que o partido foi o mais votado nas últimas legislativas.Tal como sucedeu em Faro, onde João Paulo Graça procura a reeleição, com o colega de bancada parlamentar Ricardo Moreira como candidato à vice-presidência, enfrentando José Paulo Sousa, vereador em Silves. E a também deputada Sandra Ribeiro apresenta uma terceira lista, que só concorre à mesa distrital..Candidatos.LisboaLista A: Patrícia Almeida (deputada e atual vice-presidente)Lista B:Pedro Tomé AleixoPortoLista A:Rui Afonso (deputado e atual presidente)Lista B:Carlos DiasLista C:Luís CouraceiroLista D:José Luís Vasconcelos (vereador na Póvoa de Varzim)Viana do CasteloLista A:Eduardo Teixeira (deputado)BragaLista A:Filipe Melo (deputado e atual presidente)Lista B:Paulo Ralha (vereador em Barcelos)Lista C:Carlos Barbosa (deputado)Vila RealLista A:Manuela Tender (deputada e atual presidente)BragançaPor apurarAveiroLista A:Pedro Alves (atual presidente)Lista B:Manuel AlmeidaViseuLista A:Rui MiguelLista B:João Tilly (deputado e atual presidente)GuardaLista A:Henrique JanelaCoimbraLista A:Paulo Seco (deputado e atual presidente)Lista B:César CorreiaLeiriaLista A:Luís Paulo Fernandes (deputado e atual presidente)Lista B:Carina Ascenso FranciscoSantarémLista A:José Dotti (deputado e atual presidente)Lista B:José AlbuquerqueLista C:Manuela EstevãoCastelo BrancoLista A:João Ribeiro (deputado e atual presidente)SetúbalLista A:Nuno Valente (vereador no Montijo)Lista B:Nuno Gabriel (deputado e atual presidente)PortalegreLista A:Pedro LanchaLista B:Luís Homem GonçalvesÉvoraLista A:César Luís da Silva (atual presidente)BejaLista A:António Carneiro (deputado)Lista B:Mário Cavaco (atual presidente)FaroLista A:João Paulo Graça (deputado e atual presidente)Lista B:José Paulo Sousa (vereador em Silves)Lista C (só para mesa distrital):Sandra Ribeiro (deputada)MadeiraLista A:Hugo Nunes (deputado regional)AçoresPor apurar.Luta por distritais mostra que só André Ventura é unânime no Chega