Edifício destinado pela Câmara de Lisboa à Academia dos Amadores de Música está à venda. Moedas fala em "erro"

O edifício que a Câmara de Lisboa está a comprar para alojar a Academia dos Amadores de Música (AAM) – que teve de deixar em julho deste ano o local onde funcionava, no n.º 18 da Rua Nova da Trindade, no Chiado – integra a lista de imóveis que estão a ser vendidos no Portal Imobiliário Público. A candidata a presidente da autarquia Alexandra Leitão, esta sexta-feira, durante um debate à Rádio Observador, no âmbito das eleições autárquicas, questionou o atual incumbente, Carlos Moedas, para esta venda, que respondeu apenas: "Se houve isso ou se isso saiu, houve nitidamente um erro qualquer nessa lista, porque nós estamos a comprar o edifício." O autarca vincou várias vezes esta afirmação, acabando por a transformar numa hipótese: "Pode ter havido [um erro], não sei, não falei com o Governo ontem à noite, mas sei seguramente que estamos a comprar esse edifício. Portanto, não há aqui qualquer ponto sobre isso."Numa nota divulgada na página da Câmara de Lisboa, onde são partilhadas as informações da autarquia, Carlos Moedas garante que "o encerramento da Academia significaria a perda de um património cultural e histórico insubstituível de Lisboa", motivo pelo qual se recusa "a aceitar esse cenário". "Hoje [dia 25 de julho de 2025] podemos anunciar que a Câmara Municipal de Lisboa encontrou uma nova casa para a Academia de Amadores de Música", destacou Carlos Moedas, referindo-se ao edifício na Av. de Berna, 26, que está à venda em hasta pública. A nota da autarquia destaca que o edifício está "totalmente devoluto e disponível" e que foi "adquirido pela CML à ESTAMO, por 7.274.200 de euros"."Reúne as características necessárias para que possa ser utilizado, parcialmente, pela AAM, após obras de adaptação. As condições do acordo, pode ainda ler-se na proposta, 'possibilitam que a Academia disponha imediatamente do imóvel'.""A aquisição do imóvel deverá, agora, ser submetida à autorização da Assembleia Municipal, e ao visto prévio do Tribunal de Contas", confirma, ainda antes de, no final do texto, surgir a nota de que "a proposta foi aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa", faltando ainda a aprovação por parte do Tribunal de Contas.