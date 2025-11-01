Durão Barroso declara apoio a Marques Mendes nas Presidenciais: “Os portugueses não querem extremismos nem saltos no escuro”

José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, declarou este sábado (1 de novembro) publicamente o seu apoio à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, com quem partilhou vários anos de vida política, quer nos governos de Cavaco Silva quer no curto período em que o próprio Durão Barroso chefiou o Executivo, antes de rumar a Bruxelas, entre 2002 e 2004.“Foi um ministro competente e leal, e isso é muito importante”, lembrou Durão Barroso em entrevista à RTP, sublinhando que o perfil de Marques Mendes encaixa no papel moderador e agregador que deve ter o Presidente da República. “É alguém com experiência, com sabedoria política, que sabe procurar equilíbrios e fazer consensos. Alguém que não reserva surpresas nem tem tendências para extremismos”, sublinhou.Sem comentar diretamente os restantes candidatos, Durão Barroso deixou implícitas críticas a alguns nomes já na corrida presidencial. “Para ser Presidente da República, convém pelo menos ter passado pelo Governo, ter liderado um partido político, conhecer o Parlamento e as forças políticas”, defendeu, enunciando um leque de características que só Marques Mendes completa.O antigo primeiro-ministro sublinhou ainda que os portugueses “não querem extremismos, sobretudo não na Presidência da República”, e que procuram “alguém que não seja um salto no escuro” – em referências implícitas a outros candidatos, como André Ventura e Gouveia e Melo. “Portugal precisa de alguém que conheça bem as instituições e saiba unir o país. E Marques Mendes tem essas qualidades”, reforçou o ex-presidente da Comissão Europeia.Além de Durão Barroso, também Pedro Mota Soares, ex-ministro do CDS-PP, declarou recentemente o seu apoio ao antigo líder social-democrata..Marques Mendes lamenta que emigrantes sejam tratados como "portugueses de segunda"