Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por Donald Trump em 2018.
Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido por Donald Trump em 2018.Foto: Rui Ochoa / Presidência da República
Política

Diplomatas admitem reação dos EUA a “insulto” de Marcelo a Trump

Chamar “ativo soviético” ao homólogo norte-americano pode motivar proibição de entrada nos EUA. E dificultar ida do atual primeiro-ministro à Casa Branca, onde nenhum foi desde Durão Barroso.
