No debate quinzenal, Luís Montenegro enfrentou críticas transversais à oposição.
Política

Debate quinzenal marcado por anúncios na habitação, críticas e um aviso: OE não pode chumbar

Debate levou Luís Montenegro a adiantar algumas medidas novas e pediu ao Parlamento que tenha “responsabilidade” com o Orçamento. Discussão foi toda caracterizada pelas divergências com a oposição.
Rui Miguel Godinho
Publicado a
Atualizado a
Luís Montenegro
Política
Parlamento
Primeiro-ministro
Debate quinzenal
