Debate OE2026. Chega anuncia voto contra a proposta na votação final global

O parlamentar socialista Carlos Pereira defendeu que a posição do PSD sobre impostos “não bate certo”, porque o partido do Governo “passou anos a dizer que o Governo do PS sacava muito dinheiro aos portugueses”, mas apresentou um documento que cobra “mais 940 milhões de euros em IRS e mais de 1.300 milhões de impostos indiretos”.O deputado referiu também uma verba de mil milhões de euros que o Estado vai arrecadar com o fim do desconto sobre o ISP, lamentando que os partidos do Governo e o Chega tenham chumbado a proposta para canalizar essa verba para uma descida do IVA num cabaz de alimentos essenciais.Esta manhã também foi discutida a proposta do Chega para uniformizar o IVA na restauração, incluindo bebidas na taxa intermédia de 13%, com o deputado Ricardo Moreira a argumentar que esta medida reforçará a competitividade do setor e “garante o alinhamento com o que se pratica nos países europeus mais próximos”.Na réplica, o secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, disse que esta proposta converter-se-ia numa “transferência de todos para alguns”, nomeadamente os donos dos restaurantes, além de “custar 710 milhões de euros”.“O Chega, quando faz esta proposta, tem que assumir, perante o país, que quer que o país tenha um défice em 2026, ou então tem que sugerir medidas de compensação”, afirmou.Foi também discutida uma proposta do PCP para a requalificação das escolas públicas, com a líder parlamentar comunista, Paula Santos, a exigir ao Governo que “cumpra com as suas responsabilidades e assegure efetivamente o financiamento em função dos valores que estão identificados para cada um dos projetos”.O secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, sublinhou que a recuperação das escolas é uma preocupação do executivo e disse que houve necessidade de fazer ‘overbooking’ nas candidaturas aos fundos do PRR para este fim.“Significa que houve a necessidade de fazer um ‘overbooking’ para podermos cumprir com aquele que é o objetivo que temos no PRR. Aliás, pode-se dizer que das 451 escolas que estavam nesse dito protocolo, neste momento já avaliamos cerca de 593. Portanto, significa que à medida que o tempo for avançando, temos que encontrar os recursos financeiros para a recuperação dessas escolas”, disse.Lusa