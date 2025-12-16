Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na reunião da CPLP.
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na reunião da CPLP.Foto: Paulo Spranger
Política

CPLP suspende Guiné-Bissau de todas as atividades por "violação grave da ordem constitucional"

A decisão foi tomada esta terça-feira, em cimeira extraordinária, e segue a recomendação direta do Conselho de Ministros da organização.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) decidiu esta terça-feira, 16 de dezembro, suspender oficialmente a República da Guiné-Bissau de todas as atividades da organização. A medida foi oficializada durante a I Conferência Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo, realizada em formato virtual.

A resolução final, assinada pelos líderes da lusofonia, fundamenta a decisão no artigo 7.º dos Estatutos da CPLP, que prevê sanções perante casos de "violação grave da ordem constitucional num Estado-Membro". O documento sublinha que a suspensão vigorará até que se verifique a "retoma da ordem constitucional" no país. A sanção surge na sequência do golpe de estado ocorrido no país.

A Conferência de Chefes de Estado acolheu assim a recomendação emanada da XVII Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, que teve lugar no passado dia 5 de dezembro. Naquele encontro, os ministros já haviam sinalizado a necessidade de uma suspensão temporária e a consequente transferência da presidência da organização.

Timor-Leste assume a presidência

Como consequência imediata da suspensão guineense, a cimeira decidiu eleger a República Democrática de Timor-Leste para exercer a presidência pro tempore da CPLP, conferindo-lhe todas as prerrogativas inerentes ao cargo.

A reunião contou com a participação de altos mandatários do espaço lusófono, incluindo o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, entre outros chefes de Estado e de Governo.

Internacional
CPLP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt