Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O candidato na apresentação do compromisso eleitoral, nas Caves Cálem em Gaia
O candidato na apresentação do compromisso eleitoral, nas Caves Cálem em GaiaJÚNIOR DE VECCHI
Política

Cotrim Figueiredo fala em “corrupção” na saúde, afirma que não reformar o setor "é ser cúmplice"

João Cotrim Figueiredo afirmou que o sistema de saúde português “está corrupto” e acusou o Estado de ser cúmplice ao evitar reformas profundas. Na apresentação do compromisso eleitoral Cotrim 2026-2031, o candidato a Belém defendeu uma presidência capaz de restaurar confiança, reforçar instituições e projetar um país “que funciona e prepara o futuro”
Publicado a
Loading content, please wait...
João Cotrim Figueiredo
edição impressa
Presidenciais 2026
Diário de Notícias
www.dn.pt