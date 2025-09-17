Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Parlamento debate esta quarta-feira, 16 de setembro, a proposta do PS para constituir uma comissão técnica independente para debater os incêndios. Em agosto, o Chega já tinha avançado, a título potestativo, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os "negócios" em torno dos incêndios.Foto: Leonardo Negrão
Política

Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios deste verão aprovada com votos contra do Chega e IL

Proposta do PS mereceu votos favoráveis dos socialistas e do PSD, CDS-PP, Livre, PAN e JPP (o BE não esteve presente).
DN/Lusa
O parlamento aprovou esta quarta-feira, 17 de setembro, a proposta do PS de criação de uma Comissão Técnica Independente para analisar os incêndios deste verão com votos contra do Chega e da IL e a abstenção do PCP.

A proposta do PS, que mereceu votos favoráveis dos socialistas e do PSD, CDS-PP, Livre, PAN e JPP (o BE não esteve presente), visa criar uma comissão técnica independente (CTI) para analisar os incêndios de agosto, composta por 12 técnicos especialistas de reconhecido mérito e que produza de forma célere um relatório com conclusões e recomendações.

Segundo o projeto de lei do PS, a CTI tem como objetivo fazer “uma análise exaustiva e factual à campanha de incêndios rurais deste ano, comparando-a com anos anteriores”, em particular com o período 2018-2024.

O PS quer “identificar as causas do fracasso operacional registado, avaliar a eficácia das políticas públicas em vigor e produzir um relatório final com recomendações concretas, urgentes e de longo prazo, para robustecimento do modelo de defesa da floresta contra incêndios”.

Incêndios
Comissão Técnica Independente

