Política

Comissão Nacional de Eleições força SIC a ter CDU em debates autárquicos por Lisboa e Porto

Queixa do PCP foi validada pela CNE, que considerou discriminatório que a força política com presença nos executivos municipais não tivesse espaço para discutir propostas com os adversários.
Frederico Bártolo
A SIC incluiu a CDU nos debates autárquicos de Lisboa e Porto. A pressão surgiu depois da direcção da estação de televisão ter anunciado debates ao estilo frente a frente com os cabeças de lista do PSD e do PS por Lisboa e pelo Porto, mas que excluíam a CDU, força política nos atuais executivos municipais.

A Comissão Nacional de Eleições deu razão ao PCP, que apresentou uma queixa por discriminação, mas também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a quem o PCP também apresentou queixa, deliberou na quinta-feira que a SIC violava a lei da cobertura jornalística e da propaganda eleitoral ao excluir os candidatos da CDU às câmaras de Lisboa e do Porto dos primeiros debates autárquicos.

Durante o início do dia de 13 de setembro, a SIC enviou um comunicado às redações no qual anunciou que a CDU estava confirmada no debate de segunda-feira, 15 de setembro. João Ferreira tem apontado críticas à governação do executivo PSD/CDS-PP e à opção do PS de viabilizar "sem condições" os principais instrumentos de gestão da Câmara de Lisboa.

O debate quanto às candidaturas à Câmara do Porto de dia 14 foi reagendado para dia 21, e terá a participação de Diana Ferreira, ex-deputada do PCP.

Lisboa
Porto
CDU
SIC
João Ferreira
Debates
CNE - Comissão Nacional de Eleições

