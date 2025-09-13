Comissão Nacional de Eleições força SIC a ter CDU em debates autárquicos por Lisboa e Porto

A SIC incluiu a CDU nos debates autárquicos de Lisboa e Porto. A pressão surgiu depois da direcção da estação de televisão ter anunciado debates ao estilo frente a frente com os cabeças de lista do PSD e do PS por Lisboa e pelo Porto, mas que excluíam a CDU, força política nos atuais executivos municipais.A Comissão Nacional de Eleições deu razão ao PCP, que apresentou uma queixa por discriminação, mas também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a quem o PCP também apresentou queixa, deliberou na quinta-feira que a SIC violava a lei da cobertura jornalística e da propaganda eleitoral ao excluir os candidatos da CDU às câmaras de Lisboa e do Porto dos primeiros debates autárquicos.Durante o início do dia de 13 de setembro, a SIC enviou um comunicado às redações no qual anunciou que a CDU estava confirmada no debate de segunda-feira, 15 de setembro. João Ferreira tem apontado críticas à governação do executivo PSD/CDS-PP e à opção do PS de viabilizar "sem condições" os principais instrumentos de gestão da Câmara de Lisboa. O debate quanto às candidaturas à Câmara do Porto de dia 14 foi reagendado para dia 21, e terá a participação de Diana Ferreira, ex-deputada do PCP..Autárquicas. PCP fez queixa à CNE por cartazes ilegais em Lisboa.João Ferreira: "Não trocamos princípios por lugares"