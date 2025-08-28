Coimbra. Metrobus regressa antes do previsto, mas oposição critica troço parcial

O Metro Mondego (MM) anunciou, de surpresa, que a circulação regular, diária e gratuita do metrobus na cidade de Coimbra começa já esta sexta-feira, dia 29 de agosto. A decisão representa uma antecipação das datas que a administração referira e que apontava para a primeira quinzena de setembro o retomar do projeto.José Manuel Silva, em entrevista ao DN (ver relacionado abaixo), explicou como era uma prioridade para Coimbra voltar a ter o funcionamento deste serviço, mas o metrobus vai circular apenas no troço urbano entre a Estação Portagem e Vale das Flores, em Coimbra. A oposição contesta a utilização parcial e o timing escolhido pelo presidente, recandidato com apoio do PSD, CDS, IL, PPM, MPT, Volt e Nós Cidadãos.“Exigimos a abertura imediata do troço até Serpins, respondendo assim às necessidades reais das populações que foram as primeiras e mais prejudicadas com a desativação do Ramal da Lousã e que continuam a aguardar por uma solução definitiva”, afirmou o Partido Socialista, em comunicado enviado à agência Lusa.Dizendo estranhar a abertura do Metro Mondego apenas em Coimbra, na sequência de um anúncio governamental nesse sentido, as duas comissões políticas exigem ainda uma “explicação cabal” às populações daqueles dois concelhos do interior do distrito de Coimbra, lembrando que o antigo ramal ferroviário “servia, acima de tudo, as populações de Miranda do Corvo e da Lousã”.“Foram estes dois concelhos, através das suas autarquias, instituições e comunidades, os principais reivindicadores deste projeto, lutando durante décadas pela sua execução. É precisamente aqui que se concentra a população que mais depende deste meio de transporte público para aceder a Coimbra e para se deslocar diariamente”, alegaram, estranhando a data escolhida.“Estranhamos, por isso, que o Governo do PSD tenha escolhido anunciar de forma surpreendente a abertura apenas do troço urbano, sem qualquer consideração pela urgência das populações da Lousã e de Miranda do Corvo, que aguardam há demasiado tempo uma resposta”, adiantaram. Exigimos que esta pressa em cortar uma fita no troço urbano não implique um único dia de atraso nos compromissos assumidos quanto à abertura do troço suburbano”.O percurso de cerca de cinco quilómetros e que abrange dez estações da cidade será gratuito até à abertura do troço até Serpins, no concelho da Lousã, que está “previsto até ao final do ano”, esclareceu o ministério, sem apontar uma data concreta para o funcionamento do traçado que passa também pelo concelho de Miranda do Corvo.O Bloco de Esquerda, ao DN, vincou a importância do serviço e disse querer passes gratuitos para toda a população nos transportes em Coimbra.José Manuel Pureza, candidato pelo Bloco, refere: "Não há nada para celebrar. A entrada em funcionamento do Metrobus já vem tarde. As pessoas desesperam há décadas. PSD e PS repartem responsabilidades por isso."Por sua vez, o candidato do ADN, Sancho Antunes, à Câmara de Coimbra, refere que se assiste a “um episódio da estratégia clara e calculada de enfraquecimento dos Transportes Urbanos”, retirando utilizadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra. .Ana Abrunhosa: "Cidades não são mercearias, comigo Coimbra pode negociar no Terreiro do Paço".José Manuel Silva recandidato a Coimbra: "Fazemos a maior transformação desde a construção da Universidade".Autárquicas. BE aposta em passe grátis e sala de consumo assistido em Coimbra