Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares.ESTELA SILVA/LUSA
Câmara do Porto aprova orçamento de 491,3 milhões de euros para 2026

Pedro Duarte afirmou que foi aproveitada parte do trabalho feito pelo anterior executivo, liderado pelo independente Rui Moreira.
O executivo da Câmara do Porto aprovou esta terça-feira, 16 de dezembro, com os votos contra do vereador do Chega e dos cinco vereadores do PS, o orçamento municipal para o ano de 2026, que se fixa nos 491,3 milhões de euros.

O presidente da autarquia, Pedro Duarte, contextualizou, antes da discussão deste ponto na reunião do executivo desta terça-feira, que os orçamentos municipais são desenhados a meio de cada ano e que, por isso, foi aproveitada parte do trabalho feito pelo anterior executivo, liderado pelo independente Rui Moreira, tendo sido introduzidas algumas das que foram as suas promessas eleitorais, como o programa Porto Feliz 2.0.

Pelo PS, Manuel Pizarro elogiou a qualidade técnica e rapidez da elaboração do documento, mas apontou um “desfasamento” entre a nota introdutória do documento feita por Pedro Duarte - que anuncia uma nova "era de transformação - e o que está, efetivamente, inscrito no orçamento.

O vereador da oposição exemplificou a sua crítica com o programa Porto Feliz 2.0, em que “rigorosamente tudo” que está previsto para 2026 é “continuação do que já está em curso”, como o Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, sala de consumo vigiado na Pasteleira e os três restaurantes solidários.

Na mesma linha de pensamento, também o vereador único do Chega, Miguel Corte-Real, criticou que seja falado num “novo ciclo político” e numa “era de transformação”.

Na sua opinião, o orçamento para 2026 é de continuidade e não traz “nada de transformador”.

