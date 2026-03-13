Partidos querem retirar bandeiras "reivindicativas" de edifícios públicos, incluindo escolas públicas.
Partidos querem retirar bandeiras "reivindicativas" de edifícios públicos, incluindo escolas públicas.Cristiana Milhão
Política

Chega e CDS querem tirar bandeiras “ideológicas” dos edifícios públicos

Projetos de lei serão votados nesta sexta-feira, com aprovação dependente do PSD. Pretende-se que só seja usada bandeira nacional, da União Europeia e institucionais e heráldicas. Chega prevê punição.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Chega
Assembleia da República
bandeira
CDS
ediçao impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt