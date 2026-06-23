Chega denuncia mensagens de WhatsApp a pedir dinheiro em nome de André Ventura

O Chega anunciou nesta terça-feira que estão a circular mensagens fraudulentas, partilhadas através da rede social WhatsApp, que utilizam a imagem e o nome do líder do partido, André Ventura, para solicitar alegados apoios financeiros. E com a promessa de que possam vir a ser contemplados com uma quantia de 50 mil euros.Garantindo que se trata "de uma fraude sem qualquer ligação ao Chega ou ao seu presidente", o partido apela a todos os que receberem essas mensagens "para que não respondam, não enviem qualquer quantia, bloqueiem o contacto e apresentem denúncia junto das autoridades policiais".De igual modo, o Chega refere que irá denunciar a situação às autoridades, procurando "identificar e responsabilizar os autores desta tentativa de burla".Numa das mensagens, partilhada no comunicado do partido liderado por André Ventura, vê-se que os responsáveis pela fraude, enviada por um suposto "D-André Ventura" menciona, "um compromisso de 50 mil euros" para quem enviar dinheiro, pois "a lealdade ao país deve ser reconhecida e valorizada". E alguém, fazendo-se passar pelo líder partidário, deixa a pergunta: "Então, você ainda está interessado em apoiar meu partido e receber os 50 mil euros?". Nesta segunda-feira, o gabinete do primeiro-ministro lançou um alerta para uma fraude em nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete, Pedro Perestrelo Pinto, com registo de pessoas a serem contactadas em seus nomes, por correio eletrónico e WhatsApp, com solicitações para preencherem um acordo de confidencialidade..Governo alerta: anda a circular mensagem fraudulenta com o nome de Luís Montenegro