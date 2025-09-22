Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Chega anuncia renúncia ao mandato do deputado Gabriel Mithá Ribeiro
Foto: Leonardo Negrão / Global Imagens
Política

Será substituído por Rui Fernandes na Assembleia da República. Partido não revelou os motivos desta decisão. Mithá Ribeiro é candidato do Chega à presidência da Câmara de Pombal nas autárquicas.
DN/Lusa
O grupo parlamentar do Chega anunciou esta segunda-feira, 22 de setembro, que o deputado Gabriel Mithá Ribeiro pediu a renúncia ao mandato de deputado e que será substituído por Rui Fernandes, sem revelar os motivos desta decisão.

“Informa-se que o deputado eleito pelo círculo de Leiria, Gabriel Mithá Ribeiro, solicitou, nos termos do artigo 7.º do Estatuto dos Deputados, a renúncia ao mandato de deputado, sendo substituído por Rui Fernandes”, lê-se no comunicado.

A Lusa tentou contactar Mithá Ribeiro, sem sucesso.

Mithá Ribeiro foi eleito deputado na XV, XVI e XVII legislaturas, sempre pelo círculo de Leiria, tendo sido reconduzido como secretário da mesa da Assembleia da República em junho passado, depois das eleições legislativas antecipadas.

É candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal de Pombal nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro.

Chega
Gabriel Mithá Ribeiro

