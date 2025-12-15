Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gesto da deputada bloquista foi visto por quem estava no hemiciclo ou seguia a transmissão da ARTV.
Política

CDS-PP quer inquérito a "gesto grosseiro" de Mariana Mortágua

Grupo parlamentar centrista entregou requerimento a José Pedro Aguiar-Branco devido ao que o Bloco de Esquerda disse ter sido “um gesto da cultura rock”.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Assembleia da República
Bloco de Esquerda
Mariana Mortágua
Presidente da Assembleia da República
CDS-PP
Paulo Núncio
aguiar-branco

