CDS-PP quer inquérito a "gesto grosseiro" de Mariana Mortágua

O grupo parlamentar do CDS-PP entregou nesta segunda-feira um requerimento ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, para que seja aberto um inquérito ao que diz ter sido uma infração grave de Mariana Mortágua. Em causa está um “gesto grosseiro”, feito pela deputada única do Bloco de Esquerda, durante uma intervenção do líder parlamentar centrista, qualificado de “grosseiro e absolutamente incompatível com o comportamento que é exigido aos deputados”.Tudo aconteceu na sessão plenária de 10 de dezembro, quando quem estava no hemiciclo, ou seguia a emissão da ARTV, viu Mariana Mortágua fazer, por alguns instantes, aquilo que foi descrito pelos centristas da seguinte forma: “No decurso da intervenção do senhor deputado Paulo Núncio, a senhora deputada Mariana Mortágua levantou a mão direita com o punho fechado, à exceção dos dedos indicador e mindinho, num gesto direcionado ao senhor deputado Paulo Núncio”.O Bloco de Esquerda defendeu que Mortágua “fez um gesto da cultura rock” ao ouvir Paulo Núncio referir-se ao partido como sendo de extrema-esquerda, alegando que não se tratou de um insulto ou desrespeito, mas sim de “um símbolo de orgulho e força, que não visa ofender o deputado”.Nada convencidos, os centristas dizem ser “convencionalmente aceite” que “gestos desta natureza, dirigidos a outros deputados no exercício do mandato, com a agravante de serem dirigidos a um deputado no uso da palavra, constituem comportamentos ofensivos, degradantes, impróprios e incompatíveis com a lealdade e dignidade parlamentar e comprometedores da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas”.As consequências práticas de um eventual inquérito serão reduzidas, visto que Mariana Mortágua já comunicou que renunciará ao mandato no final de dezembro.