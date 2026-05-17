CDS-PP: Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo são as novas vice-presidentes de Nuno Melo

A eurodeputada Ana Miguel Pedro e a vereadora da Câmara do Porto, Catarina Araújo, vão passar a ser vice-presidentes do CDS-PP. E são as maiores novidades da lista única, encabeçada pelo atual líder centrista, Nuno Melo, que será aprovada pelos militantes reunidos em Alcobaça, no congresso que encerra neste domingo.Além de Ana Miguel Pedro e Catarina Araújo, a lista para a Comissão Política Nacional mantém como vice-presidentes os secretários de Estado Álvaro Castelo Branco e Telmo Correia, o líder parlamentar Paulo Núncio, a vereadora da Câmara de Lisboa Maria Luísa Aldim e ainda Ana Clara Birrento.Pedro Morais Soares, atual vereador da Câmara de Cascais, continuará a ser o secretário-geral do CDS-PP, mas Diogo Moura, também vereador da Câmara de Lisboa, deixa de ser vice-presidente, tornando-se coordenador da Secção da Reforma do Estado na Comissão Política Nacional.Tal como Nuno Melo avançou, na entrevista ao DN, a Comissão Executiva também terá representados os coordenadores de secções temáticas. Além de Diogo Moura, serão a ex-deputada Vânia Dias da Silva (Assuntos de Soberania), Luís Folhadela (Assuntos Económicos), António Marinho (Assuntos Sociais) e Fernando Barbosa (Autarquias).O deputado João Almeida passa a ser um dos porta-vozes do CDS-PP, tal como Durval Tiago Ferreira e o ex-eurodeputado Vasco Weinberg. E a candidata derrotada à liderança da Juventude Popular, Enide Seixas, será coordenadora autárquica adjunta..Presidente do Congresso do CDS apela à retirada de moções em nome da união em torno do líder Nuno Melo.Nuno Melo: "Não precisamos de quem ajude os nossos adversários a combater a AD"