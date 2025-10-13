Carneiro reúne comissão política para analisar Autárquicas e abordar Orçamento de Estado

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se amanhã, terça-feira (14), para analisar os resultados das eleições autárquicas e a posição do partido sobre o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), sabe o DN.A reunião deste órgão está marcada para a noite, na sede do PS, em Lisboa, mas antes, pelas 18:00, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, reúne-se na Assembleia da República com o grupo parlamentar socialista para discutir o OE2026.Ainda em campanha eleitoral, no dia em que foi entregue a proposta orçamental do Governo, o líder do PS abriu a porta à viabilização do orçamento e defendeu que o documento apresentado corresponde às exigências que foram colocadas ao primeiro-ministro, remetendo a decisão para os órgãos com os quais agora vai reunir-se.Agora, o secretário-geral abordará o documento e a intenção generalizada de voto.Quanto às eleições autárquicas, Carneiro já expressou a satisfação quanto à capacidade de o PS evitar a "erosão", vincando a importância das nove capitais de distrito. Estará também em cima da mesa a análise das coligações, do seu sucesso..A reação de Alexandra Leitão: “Assumo a derrota, agora serei oposição firme”. José Luís Carneiro admite que Governo “correspondeu às exigências do PS” e viabilização fica à vista