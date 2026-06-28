Carneiro reclama vitória do PS na reforma laboral e PSU e pede a Montenegro que “tire cabeça da areia”

O líder socialista José Luís Carneiro considerou este domingo (28 de junho) “uma vitória do PS” travar a “contrarreforma laboral” e a Prestação Social Única (PSU) propostas pelo Executivo PSD/CDS-PP, pedindo ao primeiro-ministro que “tire a cabeça da areia”.“Nos últimos dias, depois de meses de trabalho persistente, fomos capazes de travar duas medidas profundamente injustas, desumanas: a contrarreforma laboral e a Prestação Social Única. Foi uma vitória do Partido Socialista”, disse, numa intervenção no início da Comissão Nacional do PS, em Lisboa.No dia em que se assinala um ano da sua primeira eleição como secretário-geral do PS, José Luís Carneiro abriu a Comissão Nacional do PS, e no início do seu discurso, pediu um minuto de silêncio pelas vítimas dos sismos que esta semana afetaram a Venezuela.Além de reclamar a vitória do PS, Carneiro defendeu que o desfecho destas duas medidas é também “uma vitória de cinco milhões, 334 mil e 700 trabalhadores”, de “milhares de famílias que vivem com dificuldades” e da “dignidade do trabalho e da justiça social”.De acordo com o líder do PS, desde que a AD venceu as eleições são “dois anos perdidos e a falhar”.“Senhor primeiro-ministro, Luís Montenegro, tire a cabeça da areia. O seu Governo não está a funcionar”, acusou. .José Luís Carneiro diz que Governo é "especialista no anúncio de pacotes"