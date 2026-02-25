Carneiro diz que “dois terços” das propostas do PTRR são também contributos do PS
JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Política

Carneiro diz que “dois terços” das propostas do PTRR são também contributos do PS

Líder socialista deixou outra proposta adicional, quanto ao modelo de governação do programa Portugal-Transformação-Recuperação-Resiliência.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira, 25 de fevereiro, que lhe foi transmitido pelo primeiro-ministro que “dois terços das propostas” que o Governo pretende concretizar com o PTRR são também “aproveitamento e valorização” de contributos do PS.

No final de uma reunião de hora e meia com o Governo, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, José Luís Carneiro deixou outra proposta adicional, quanto ao modelo de governação do programa Portugal-Transformação-Recuperação-Resiliência.

“Aquilo que propusemos foi que a estrutura de missão para administrar este plano futuro possa ser enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (o atual PRR), porque já há estruturas humanas, há estruturas de organização, estruturas de logística que permitirão responder com maior celeridade, com maior capacidade (…) Essa é portanto uma nova proposta que trouxemos a este diálogo que o sr. primeiro-ministro ficou de apreciar e de avaliar”, afirmou.

Carneiro diz que “dois terços” das propostas do PTRR são também contributos do PS
José Luís Carneiro diz que PTRR "é um plano de intenções" quando já deveria ser de ação
Mau Tempo
PS
José Luís Carneiro
PTRR

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt