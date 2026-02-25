Carneiro diz que “dois terços” das propostas do PTRR são também contributos do PS

O secretário-geral do PS afirmou esta quarta-feira, 25 de fevereiro, que lhe foi transmitido pelo primeiro-ministro que “dois terços das propostas” que o Governo pretende concretizar com o PTRR são também “aproveitamento e valorização” de contributos do PS.No final de uma reunião de hora e meia com o Governo, na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, José Luís Carneiro deixou outra proposta adicional, quanto ao modelo de governação do programa Portugal-Transformação-Recuperação-Resiliência.“Aquilo que propusemos foi que a estrutura de missão para administrar este plano futuro possa ser enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência (o atual PRR), porque já há estruturas humanas, há estruturas de organização, estruturas de logística que permitirão responder com maior celeridade, com maior capacidade (…) Essa é portanto uma nova proposta que trouxemos a este diálogo que o sr. primeiro-ministro ficou de apreciar e de avaliar”, afirmou..José Luís Carneiro diz que PTRR "é um plano de intenções" quando já deveria ser de ação