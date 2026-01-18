Carneiro apela à mobilização dos democratas em torno de Seguro na segunda volta contra Ventura

O secretário-geral do PS apelou esta noite à mobilização de “todas e todos os democratas” em torno da candidatura de António José Seguro na segunda volta das eleições Presidenciais, dramatizando o expectável confronto com André Ventura e sublinhando que está em causa uma escolha entre uma "visão democrática" e outra com “tendências autocráticas”. “Apelo aos portugueses para que unam esforços em torno da candidatura de António José Seguro. Todas e todos os democratas, humanistas, sociais-democratas, democratas-cristãos, tantas e tantos que já votaram nesta primeira volta”, afirmou José Luís Carneiro, numa declaração a partir da sede do PS, no Largo do Rato.Para o líder socialista, o duelo da segunda volta representa muito mais do que uma escolha entre dois candidatos. “De um lado temos uma visão democrática, do outro temos uma visão com tendências autocráticas”, disse, contrapondo ainda “a ponderação e o equilíbrio” de Seguro àquilo que, sem nomear, considerou ser o que representará a opção Ventura: “convulsão, desequilíbrio, disrupção e mesmo vontade de romper com conquistas fundamentais que desde 1976 até hoje transformaram as nossas condições de vida para melhor”.O secretário-geral do PS lançou mesmo o desafio direto aos eleitores. “Quem desejam ver a representar Portugal nas organizações internacionais? Quem pretendem ver na ONU a defender o direito internacional, a Carta da ONU, a paz, a segurança, o multilateralismo?”, questionou, defendendo que “é a essa pergunta que têm todos os democratas de responder” na segunda volta destas Presidenciais, marcada para 8 de fevereiro.“O vencedor claro da noite”Antes deste apelo na mobilização para a segunda volta, José Luís Carneiro classificara a vitória de Seguro esta noite como um “momento de grande alegria” para o PS. "António José Seguro é o vencedor da noite. E é o vencedor do claro", sublinhou José Luís Carneiro, numa declaração a partir da sede do PS no Largo do Rato. O líder socialista destacou ainda as "razões bem importantes" que justificaram, na sua leitura, a vitória de Seguro."Primeira, a atitude e comportamento durante a campanha. Mostrou elevação, respeito pelos adversários, valorização do pluralismo político que se vive nas campanhas eleitorais e em circunstância alguma reagiu às provocações recebidas dos seus adversários", começou por dizer. Depois, acrescentou "um grande sentido de Estado e de elevação institucional".Mas, realçou Carneiro, Seguro "ganhou também por colocar as prioridades certas" na sua campanha. E enumerou-as: "Saúde, em primeiro lugar, habitação, crescimento da economia e salários, defesa da dignidade das condições laborais de todos os portugueses, mostrando mesmo ser claro contra a legislação laboral que alguns tentaram colocar nas prioridades da agenda política", referiu, aproveitando o momento para a crítica ao Executivo PSD/CDS liderado por Luís Montenegro. "[Seguro] É o candidato das prioridades que servem as pessoas , mas também candidato que defendeu democracia e valores institucionais", reforçou José Luís Carneiro..André Ventura pressiona AD e IL: "Quem liderar a direita na segunda volta tem mais probabilidades de vencer".Projeções dão António José Seguro na segunda volta e Ventura quase certo também